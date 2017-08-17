英媒：“中国黑客”涉嫌侵入英大公司电脑系统

图片版权 PA Image caption 管理高压输电网络的英国国家电网的服务器管理软件中出现了漏洞

与中国有关的黑客可能在英国包括国家电网在内的许多大公司使用的软件中植入监视"后门"。

《泰晤士报》在8月17日的报道中说，恶意软件被隐藏在最近来自互联网企业NetSarang的更新软件中，该企业提供服务器管理软件，在美国和韩国都有办事机构。

这些恶意软件能够让黑客进入公司的数据，破坏他们的电脑系统。NetSarang公司表示，他们的客户包括管理高压输电网络的英国国家电网，美国国防公司洛克希德马丁，俄能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司

卡巴斯基反病毒科技公司发现了上述病毒威胁。该公司表示，黑客使用的工具和技术同之前使用中文的网络间谍组织相似。

不过卡巴斯基又说，这不足以将中国与黑客公司联系起来的确凿证据。

今年4月安全机构消息人士警告说，英国会受到中国国家支持的黑客攻击，这些黑客正以前所未有的规模在全球从事网络间谍活动。但中方表示并不知情。

《泰晤士报》曾在4月报道一个被称为"APT10" （高级持续性威胁）的中国组织大幅增加网络活动，他们对外包IT服务的公司发动黑客攻击窃取知识产权。

报道说，该组织通过网络攻击系统地将工业制造、工程、能源和技术等领域的知识产权作为攻击目标。他们已经从日本、美国、法国和瑞士的机构盗走了大量设计图。

当时咨询公司PWC在报告中说，虽然不清楚黑客身份，但猜测黑客可能在中国，因为"这个组织针对外交和政治机构发动攻击，作为对地缘政治紧张局势的回应，它也针对特定企业发动攻击，这些做法都与中国的战略利益密切相关。"