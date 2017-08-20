英国"女王不会让位给查尔斯王子"

图片版权 PA Image caption 英国媒体报道说，在戴安娜王妃去世20周年时做的民调显示，51%的英国人希望威廉王子成为下一个国王

英国女王无意给查尔斯王子让位。女王身边的消息人士说，女王坚持说"职责第一，国家第一，我要在位。"

王室内部消息人士说，伊丽莎白二世女王一如既往地认真对待她的职责。伊丽莎白二世是世界上仍然健在，在位最长的国君。

王室消息人士否认在不久的将来女王会要求实行摄政法案的说法。英国议会一般会在君主无力行使职能或年幼的时候通过摄政法。

《星期天泰晤士报》报道说，来自王室内部三名不同的消息人士说，白金汉宫和查尔斯王子的克拉伦斯府都没有关于摄政的准备。

英国王室官员没有对上述传闻作任何评论，但他们引用了女王21岁生日的一段誓辞："我宣布…我把毕生，无论长短，都奉献出来。"

"女王不能走"

图片版权 Nick Knight Image caption 女王90岁生日时同查尔斯王子合影

根据1937年的摄政法，在君主生病无力行使君权和相关职能职能的情况下，君主可以向继承者交出权力。

该法案规定，在这种情况下，摄政能够代替君主发挥各种王室职能。摄政请求必须由如下至少三个人书面提出：君主配偶，大法官，众议院议长和主事官。

不久前英国女王王夫爱丁堡公爵退休时曾经有女王也要退休的传闻，王室曾努力否认这种说法。据消息人士说，女王在此问题上一直都很坚决，她说除非她生病不能行使君主责任，否则不会有摄政。

英国议会一个跨党派小组负责人保守党议员罗森戴尔说，英国现在比任何时候都更需要女王在位，因为现在英国正准备离开欧盟，而且同爱尔兰缔结新的边界协议。

据《星期天泰晤士报》报道，在戴安娜王妃去世20周年之际，民调显示，51%的英国人希望威廉王子成为下一个国王。36%的人希望如果查尔斯王子继位，不希望卡米拉成王后。

摄政那些事

图片版权 PA Image caption 根据摄政法，在英国女王不能行使君主职能的情况下，威廉王子（右）可以直接继承王位，不必经查尔斯王子（左）担任摄政

英国上次的摄政发生在1811-1820年期间，当时的国王乔治三世生病时他不能行使君主职能。根据旧的摄政法，当时乔治三世的君主职能由他的儿子威尔士亲王乔治代行，直到他在乔治三世去世时继位，成为乔治四世。

根据现在的摄政法，威尔士亲王查尔斯王子在其母亲现任女王伊丽莎白二世生病不能履行君主职责的时候将担任摄政。排在威尔士亲王之后的王位继承人是威尔士亲王的长子剑桥公爵威廉王子。

威廉王子也可以不经过摄政期直接继承王位，他也可以替他的祖母伊丽莎白二世或他的父亲威尔士亲王担任摄政。现在排在王位继承人第三位的是年幼的乔治王子。如果他有机会在18岁前（2031年）即位，那么他的叔叔哈里王子就会成为摄政，或者下一个担任摄政人选就是他的叔祖约克公爵安德鲁王子。