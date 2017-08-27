特写：谁最有资格坐上《权力的游戏》的铁王座？

图片版权 HBO Image caption 谁会是权力的游戏的胜利者？

美剧《权力的游戏》可说是现时最受欢迎的电视剧。这套奇幻剧亦深受海外观众欢迎，甚至刷下被盗版的最高记录。

《权力的游戏》第七季已完结，但由始至终，忠实粉丝最关注的是──到底谁最后会坐上铁王座？

《权力的游戏》根据奇幻小说系列《冰与火之歌》改编而成，作者乔治·RR·马丁（George R.R. Martin）曾表明，维斯特洛（Westeros）王国与中世纪的英国非常类似。

我们邀请皇室专家理查‧菲茨威廉（Richard Fitzwilliams）、利物浦大学（University of Liverpool）英国文学教授莎拉‧佩维利（Sarah Peverley）和温切斯特大学（University of Winchester）中世纪晚期历史讲师戈登‧麦凯尔维（Gordon McKelvie）及为我们品评五个角色登上铁王座的机会。

瑟曦·兰尼斯特（Cersei Lannister）

瑟曦是剧集中的最大歹角。她家世显赫，嫁给劳勃·拜拉席恩（Robert Baratheon）后成为皇后，并誔下三名子女。

不过，孩子们的父亲并非劳勃，而是孪生弟弟詹姆（Jaime）。他们生的两个儿子乔佛里（Joffrey）和托曼（Tommen）亦相继成为国王。

三个孩子死后，瑟曦自立为王。她权力欲强烈、渴望复仇、对民望置若罔闻。

图片版权 HBO Image caption 从古到今，乱伦都是禁忌──瑟曦和詹姆的关系会遭人非议

菲茨威廉说：在英国，皇室继承人的地位由血统及国会法规决定。继承权亦是由皇室成员的排行决定。

瑟曦自封为女王，但并无任何合法性。瑟曦继承王位的理据只有两点──她是劳勃的遗孀及两名年幼国王的母亲。

安茹的玛格丽特（Margaret of Anjou）是亨利六世的妻子，与瑟曦有几分相似。亨利六世意志薄弱，不能实施有效的管治。玛格丽特有深远的影响力，她不择手段，亦是人所共知。

图片版权 HBO / Hulton Archive Image caption 历史学家认为，瑟曦角色灵感来自安茹的玛格丽特（Margaret of Anjou）。安茹的玛格丽特是玫瑰战争中，兰开斯特家族的领袖之一

佩维利说: 七大王国的继承规则建基于真实的中世纪法律，但这些法规经常都有不同的诠释方法。另外，假如异常事件──例如被侵略、坏国王被废除、年幼君主意外离世的话──发生的话，也没有法规可循。

概括来说，铁王座看似以长子继承法（law of primogeniture）运作。

假如没有男性继承人，女性可以继承王位。她们亦可以担任摄政王，直至年幼国王长大成人。在剧集中，瑟曦正正这样做。

不过，瑟曦手握的权力，才是她占据铁王座的原因。

麦凯尔维說：中世纪时代曾出现多个不受欢迎、但手握大权的皇后。瑟曦看似跟她们有不少相同之处。

国王逝世后，将王位传给母亲──我想不到任何历史上相同的例子。中世纪的英格兰，没有人如瑟曦一样明目张胆夺取权力。

图片版权 HBO Image caption 龙女对铁王座虎视眈眈，但她真够资格管治七大王国吗？

丹妮莉丝·坦格利安（Daenerys Targaryen）

故事开始的时候，丹妮莉丝是一个软弱的女孩，被哥哥强逼下嫁多斯拉克首领。但她已蜕变成一个坚定的统治者──她拥有强大的军队及相等于现代空军的三条巨龙。

龙女王追求平等（中世纪标准而言），亦令她成为不一样的统治者。向维斯特洛前进前，她曾花不少精力废除奴隶制。

丹妮莉丝矢志建立新秩序。她曾立下宏愿“打破巨轮”，终结贵族间的政治斗争。

她有能力为家族报仇雪恨吗？

图片版权 Hulton Archive Image caption 玫瑰战争历时三十多年，在英格兰造成极大破坏。《权力的游戏》的灵感来源也是从玫瑰战争而来

菲茨威廉说：坦格利安皇朝被篡夺前，他们是维斯特洛的正统统治者。从这个角度来看，丹妮莉丝的继承权有一定的合法性，被流放不会改变这个事实。

多个世纪以来，男性比女性更有机会继承王位。2015年，《王位继承法案》实行。即是说，无关性别，英国君主最年长的孩子就是王位的继承人。对丹妮莉丝来说，这本来是个好消息──不过，她的哥哥雷加·坦格利安（Rhaegar Targaryen）王子留下嫡子琼恩·雪诺（Jon Snow）。

丹妮莉丝有她的“龙孩子”支持。威尔士旗帜上有一条龙。1485年的博斯沃思原野战役（Battle of Bosworth），亨利‧都铎（Henry Tudor）首次使用这面旗帜。之后，理查二世（Richard II）被击败，而玫瑰战争亦结束。这就是我们与坦格利安的连系！

图片版权 Getty Images Image caption 坦格利安的巨龙是否受威尔士旗帜启发？

佩维利说: 曾统治过七大王国的家族都可以声称自己有王位继承权。问题是，维斯特洛没有人跟随原有的规矩。

丹妮莉丝的先祖伊耿一世（Aegon I）是一名征服者，而他的子孙则被劳勃·拜拉席恩推翻。如果我们引用先例的话，任何能够征服土地的人，都有权统治王国。

丹妮莉丝的话，她有正统血统。她亦有军队、巨龙，和深受她解放的人民拥戴。

在我看来，这几点令她有最强的继承权。她会为人民着想，并不只是为了满足自己的野心。

图片版权 HBO Image caption 军事实力和巨龙会帮丹妮莉丝赢得民心吗？

麦凯尔维說：她是坦格利安家族的最后一名成员，最少其他人认为她是。

这意味着，复辟坦格利安皇朝是一个选择，但或许不是人人都认同。

作为中世纪的君主，必须受到贵族的欢迎。不列颠群岛没有常备军，所以战争到来的时候，皇室需要贵族们派兵。

蓝道·塔利（Randyll Tarly）伯爵认为丹妮莉丝是一名来自外国的侵略者。在英国历史中，不少贵族同样对外族感到不满。

图片版权 HBO Image caption 就如受尊敬的领袖一样，琼恩·雪诺也亲自挥军上阵

琼恩·雪诺（Jon Snow）

琼恩·雪诺现时是北境的领袖。琼恩一直以为自己是临冬城公爵奈德‧史塔克（Ned Stark）的私生子。随着剧情推进，琼恩原来是雷加王子及莱安娜·史塔克（Lyanna Stark，即奈德的妹妹）的儿子。由于雷加与莱安娜合法成婚，即是说，琼恩是雷加王子的嫡子。

现时维斯特洛王国（包括琼恩自己）尚未知道他的身世──他的身份曝光后，拥有两大家族血统的琼恩才是最名正言顺的继任人吗？

图片版权 HBO Image caption 不少粉丝认为， 琼恩会成为好的统治者

菲茨威廉说：由于他的父亲雷加是伊里斯二世的长子，琼恩有很强的理据去继承王位。

虽然他被抚养成人的时候被视为私生子，但剧情已说明他是雷加的嫡嗣，他比起姑姑丹莉妮丝有更强的王位继承权。

佩维利说: “正统继承人”定义并非如表面上一样清晰。坦格利安皇朝是通过征服取得统治权，拜拉席恩皇朝亦以同样途径成为统治者。

丹妮莉丝相信自己是唯一坦格利安皇朝的传人，我们必不能确认到底她会否认同琼恩的血统。她也有可能会跟随“传统”，以“长子继承权”的方法把王位传给琼恩。

麦凯尔维說：假如琼恩确是雷加的嫡子，他就是排在父亲后面的皇室继承人。当雷加在战役中被杀后，琼恩·雪诺（应该称他琼恩·坦格利安）便成为王位继承人。

解姻婚约并不常见，但在历史上的确曾发生过。皇室婚姻都与政治相关──亨利八世在不同的情况下发现这一点。

图片版权 HBO Image caption 王室法规会让是私生子詹德利称王吗？

詹德利（Gendry）

詹德利是拜拉席恩家族的最后一名成员，他到底有没有任何希望登上铁王座？

詹德利是劳勃的私生子。有一些粉丝支持詹德利继承王位。到底他有否机会登上皇位？

菲茨威廉说：与其他角色相比，詹德利坐上铁王座的机会应该不高。

不过在《权力的游戏》中，往往发生出人意表的事！征服者威廉（William the Conqueror）亦是一名私生子，不过他在1066年发生的黑斯廷斯战役（Battle of Hastings），以武力夺取王座。他击败国王哈罗德（King Harold），成为英格兰国王。

图片版权 Getty Archive Image caption 征服者威廉也是一名私生子

佩维利说: 詹德利是私生子，所以他继承王位的依据比丹妮莉丝和琼恩都要弱──他们两人都被认为是家族的正统继承人。

中世纪的法规来说，假如正统继承人存在的话，私生子是没有继承权的。

麦凯尔维說：詹德利是一个很棒的角色，但中世纪法律令他难以登上皇位。

在英格兰，作为私生子总是带来问题。面对如丹妮莉丝的正统继承人，詹德利恐怕难以获胜。

亨利一世有24名私生子。有些皇室私生子也能获得财富及权力—或者这就是詹德利的命运？

图片版权 HBO Image caption 培提尔凭着野心和诡计，能否成为王者？

“小指头”培提尔·贝里席（Petyr Baelish）

培提尔没有皇室血统，但却没有掩饰自己的的野心。

“小指头”并非贵族出身，但却成功一步一步往上爬，并成为劳勃的财政大臣。

培提尔满腹诡计，擅于操控人心，亦曾多次出卖自己的盟友。

培提尔的心计及政治手腕能否让他登上权力顶峰？

菲茨威廉说：他毫无机会。他没有皇室血统，也没有领袖魅力。他或许能向上爬，不过却是高处不胜寒──就如托马斯·克伦威尔（Thomas Cromwell）的经历一样（克伦威尔在1532至1540年期间担任亨利八世的首席部长，但后来被亨利八世处死）。

英格兰是最后一个欧洲国家，会举行加冕仪式。这些仪式涉及宗教仪式，在过去的世纪以来没有太大的转变。就算是历史上最动荡的时期，为自己加冕并没有任何的正当性。

图片版权 Hulton Archive Image caption 还是跟托马斯·克伦威尔一样下场？

佩维利说: “小指头”会利用自己的出世，定位自己是“人民领袖”。假如他成功取得贵族们的支持，没有任何方法可以阻止他取得王位。

他既会洞察人心，也擅于利用其他人帮他做事。他大概会成为强势的领袖。

麦凯尔维說：“小指头”与不少不受欢迎的朝臣类似──外界认为他们拥有太多权力及影响力。当一个国王被取代的时候，必然是与前任国王有血缘关系的人继任。“小指头”剑指铁王座？我的答案是，根本不可能。