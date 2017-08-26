持刀男子在白金汉宫外被捕 两名警察受伤
- 2017年 8月 26日
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一名持刀男子在白金汉宫外出现，两名警察逮捕该名男子时受伤。英国警方指，事件是否与恐怖袭击有关，言之尚早。
男子将车子停泊在警察附近。警员看到车上有一把大刀后，前往拘捕他。
两名警员手臂有轻伤，当场接受治疗。
持刀男子应为20多岁。他以“袭击致造成身体伤害”罪（grievous bodily harm and assault）被捕。
事发于白金汉宫前的林荫路回旋处发生。当时没有皇室成员身处白金汉宫。
警司佳‧科林斯（Guy Collings）说：“现时太早作出更多猜测。”
目击者凯阿纳‧威廉森（Kiana Williamson）说：“他们（警员）大叫并想把男子赶出车子。更多警察到场，男子作出反抗。”
“我见到一名受伤警员，他手臂受伤了。不过看来伤势并不严重。”
“男子被制服。他在街道一边，看来差不多失去知觉。”
白金汉宫发言人指，不会评论保安问题。