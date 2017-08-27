涉嫌恐袭 第二名白金汉宫外袭警嫌犯被捕

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英国警方周日（8月27日）通报称，第二名与白金汉宫外袭击事件有关的男子已经被逮捕。

英国苏格兰场说，这名30岁的男子涉嫌“参与、筹备和教唆恐怖主义行为”。警方还搜查了他在西伦敦的住处。

周五（8月25日）晚大约8点35分，一名持刀男子在白金汉宫外驾车冲向一辆警车后在警察前停下，后受到3名警察的阻拦。

苏格兰场的反恐部的负责人迪安·海顿警官海顿说，警察使用催泪喷雾剂迅速将一名26岁、来自伦敦以北的鲁顿（Luton）地区的男子制服。

这名男子当时手持长达4英尺（1.22米）的一把剑。

在执法过程中，两名警察手臂和手部受划伤被送往医院治疗，但伤势不重。第3名警察受轻伤。

Image caption 英国警方在事发地点设置了调查封锁线。

英国警方指，事件是否与恐怖袭击有关，言之尚早。

白金汉宫的一名发言人说，白金汉宫周六照例对游客开放，没有受到影响。

事件过程

根据目前公布的消息，肇事男子将车子停泊在警察附近。警员看到车后座上有一把长剑后，准备拘捕他。

警方将持刀男子以“袭击致造成身体伤害”罪（grievous bodily harm and assault）逮捕。

事发于白金汉宫前的林荫路拐弯处发生。当时没有皇室成员身处白金汉宫。

图片版权 PA Image caption 该事件发生在周五晚。

图片版权 Getty Images Image caption 事件在白金汉宫外一侧的道路拐弯处发生

目击者凯阿纳‧威廉森（Kiana Williamson）说：“他们（警员）大叫并想把男子赶出车子。更多警察到场，男子作出反抗。”

“我见到一名受伤警员，他手臂受伤了。不过看来伤势并不严重。”

“男子被制服。他在街道一边，看来差不多失去知觉。”