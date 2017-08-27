戴妃逝世20周年 超级“戴粉”展示收藏品
- 2017年 8月 27日
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
本月31日是戴安娜王妃车祸逝世20周年祭。英国的一名超级“戴粉”将这些年来收藏的戴安娜纪念品借给了一个特别的展览。
这名叫多博森（Jo Dobson）的78岁“戴粉”收藏了上百件与戴安娜有关的肖像画、盘碟和饰品。这些物品都在格洛斯特生活博物馆（Gloucester Life Museum）展出。
除了喜欢收藏与戴安娜有关的纪念品外，多博森还向议员写信，要求英国每年设立“戴安娜日”。
由于藏品过多，多博森已经停止收集戴妃系列纪念品了。“我们必须得停止了，已经到了墙上都没有地方继续挂肖像的地步了，”她说，戴安娜是英国“最伟大的大使”。
格洛斯特生活博物馆馆长奥顿（Sarah Orton）说：“这个展览更多的不是与藏品有关，而是与收藏者有关。”
这一在格洛斯特生活博物馆的展览将于12月16日结束