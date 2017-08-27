戴妃逝世20周年 超级“戴粉”展示收藏品

图片版权 PA Image caption 多博森说，戴安娜是英国"最伟大的大使"。

本月31日是戴安娜王妃车祸逝世20周年祭。英国的一名超级“戴粉”将这些年来收藏的戴安娜纪念品借给了一个特别的展览。

这名叫多博森（Jo Dobson）的78岁“戴粉”收藏了上百件与戴安娜有关的肖像画、盘碟和饰品。这些物品都在格洛斯特生活博物馆（Gloucester Life Museum）展出。

除了喜欢收藏与戴安娜有关的纪念品外，多博森还向议员写信，要求英国每年设立“戴安娜日”。

图片版权 PA Image caption 多博森家里的墙上挂满了与戴妃有关的藏品。

图片版权 PA Image caption 王室还就此展览专门写信给多博森，向她表示感谢。

图片版权 PA Image caption 除了与戴妃本人有关的收藏，多博森还收集了威廉与凯特的相片。

图片版权 PA Image caption 这个展览上还有多博森与她丈夫凯恩的结婚照。格洛斯特生活博物馆馆长说，这个展览不仅与藏品有关，还与收藏者有关。

由于藏品过多，多博森已经停止收集戴妃系列纪念品了。“我们必须得停止了，已经到了墙上都没有地方继续挂肖像的地步了，”她说，戴安娜是英国“最伟大的大使”。

格洛斯特生活博物馆馆长奥顿（Sarah Orton）说：“这个展览更多的不是与藏品有关，而是与收藏者有关。”

这一在格洛斯特生活博物馆的展览将于12月16日结束