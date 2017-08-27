铁证如山！留学生非法滞留英国问题被夸大

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新数据显示，外国留学生在英国非法逾期不归的问题并不像此前估计得那么严重。

外国留学生非法滞留在英国并没给英国的移民体系造成重大问题。而此前一直估算认为，来英国留学的国际学生抵达英国的人数、和离开的人数之间存在巨大差距。

有意见指出，这种差距就是由于很多留学生在完成学业后非法滞留引起的。

但现在首次依据留学生离境数据得出的结果显示，此前对这一问题的估计未必属实。这一调查是现任英国内政大臣拉德为了解国际留学生对英国社会和经济的影响而发起的。

英国政府的移民顾问委员会将审查欧盟与非欧盟留学生在英国期间，对英国劳动力市场产生的影响。

值得注意的是，此前夸大留学生滞留的数据，依据的是"国际旅客调查"。英国此前所有的净移民人数估算，也是以此为基准的。

"国际旅客调查"靠的是国际旅客在英国的码头和机场离境参与调查时说出的未来计划，而现在英国政府官员拿到的是记录实际行为的离境数据。

在2015年到2016年非欧盟留学生离开英国接受"国际旅客调查"时，有28%的留学生说他们对离开英国多久、以及是否会在一年内返回英国表示不清楚。

但离境数据明确显示，非欧盟留学生实际返回英国的比例要低很多、大约在6%左右，这就意味着长期离开英国的移民人数有可能被低估了。

英国国家统计局的报告指出，"有关对非欧盟学生逾期滞留造成重大问题的指称，目前没有证据支持。"

该报告集中调查了2016年至2017年签证到期、并不再延期的130万非欧盟外国人的签证。

报告指出，其中到期的学生签证为181024例，按期离开英国的为176407例，占97.4%。另外，工作签证和旅游签证的离境率也大体相仿，分别为95.4%和96.7%。

总体看来，按期离境的人数为96.3%。

英国工党负责内政事务的阿伯特指责说，英国首相特里莎梅"搞了那么久的声势来诋毁国际留学生，没想到靠的都是浮云。说留学生滞留是大问题，现在没有任何证据。"

图片版权 EPA Image caption 此次对非欧盟留学生的深度评估是现任英国内政大臣拉德责令进行的。

她调侃说："现在英国政府似乎知道留学生对英国的好了。"她声称，要是英国由工党当政的话，就不存在这类假移民指标了。

但英国内政部反驳说，离境数据报告恰恰证明了此前英国政府关闭冒牌大学、和治理签证造假的工作是有成效的。

英国内政部表示，"对于真心来英国学习的国际留学生是没有人数限制的。"

算不算？

这一数据发布后，让英国首相特里莎梅将非欧盟留学生人数从净移民目标去除的呼声再起。

一直为取消对非欧盟留学生限制奔走的前商业大臣、现任英国自民党领袖的凯布尔爵士说："我们一直在强调，外国留学生对大学、乃至整个英国经济的贡献是巨大的。"

他说："把他们也纳入官方移民统计数字里没有任何意义。"

Image caption 英国资深政客坎贝尔多年以来都在为留学生"正名"奔走。

此次英国政府发起的对国际留学生的深度分析将就学费、以及留学生在留学期间的开销对整个英国、所在地区和当地经济的影响做出评估。

"英国大学"组织首席执行官加维斯说："我们对英国政府细致评估留学生的做法表示欢迎。"

他说："这是一个以事实说话，了解国际学生对英国经济和当地社区所发挥积极影响的一个好机会。"