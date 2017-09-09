调查：课外辅导量反衬出家庭贫富鸿沟

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英国一项研究表明，课外私教已成为一种"隐藏的秘密"。这种教育方式甚至能够帮助富裕家庭成绩不好的孩子免于掉队。

研究人员在英格兰和威尔士范围内针对2612名11-16岁的学生进行了调查。

萨顿信托（Sutton Trust）发布的这项报告称，出身贫困家庭的优秀学生，往往只能得到相当于富裕家庭普通小孩不到一半时间的课外辅导。

父母辅导家庭作业也存在明显的贫富差别。只有一半的穷孩子能得到家庭辅导，而富裕家庭的孩子有2/3能得到此项帮助。

平均来看，英格兰中学生每周能够接受9.5小时的课外辅导，这包括父母辅导家庭作业以及补习学校。

萨顿信托称，在英国教育中，课外私教已成为"隐藏的秘密"，还以一种"教育军备竞赛"的方式增强了富裕家庭孩子的竞争优势。

这份报告称，从事课外辅导的家庭教师代表着一个20亿英镑的市场。但这个行业缺乏透明度，很难精确计算实际体量。

萨顿信托称，这份报告旨在揭开面纱，通过贫富家庭孩子得到的不同课外教育情况揭示"重要的社会流动性问题"。

"教育军备竞赛"

该研究发现，来自不同收入家庭的孩子得到的课外辅导水平截然不同。

富裕家庭的孩子比贫困家庭的孩子每周多接受2.5小时的课外辅导。

总体来说，大约1/3（35%）的富裕家庭小孩接受了私人课外辅导。而贫穷家庭的这一数字只有大约1/5（18%）。

图片版权 AFP Image caption 各国迎来开学日，英国机构报告指出贫富家庭孩子享有不同的课外辅导机会，已成为“隐藏的秘密”。

一个有趣的现象是，统计显示获得私人课外辅导反差最大的两个群体分别是，来自贫穷家庭的优秀中学生和来自富裕家庭成绩较差的学生。

来自英格兰贫穷家庭的优秀学生每周接受大约7小时的课外辅导，而来自富裕家庭但成绩较差的学生每周平均接受15小时课外辅导。

辅导家庭作业

报告作者调查了超过2600名中学生，结果发现其中30%称自己接受了课外私教辅导或者家庭辅导。

不同族群的孩子接受课外辅导的比例非常不同。56%的亚裔孩子以及42%的非洲裔孩子接受课外辅导，这一比例在白人小孩中只有25%。

调查还显示，不同收入家庭的孩子得到家长辅导作业的机会也不同：大约一半最贫穷家庭的受访孩子称父母会定期辅导自己学习，而富裕家庭的这一比例为68%。

报告作者约翰•杰里姆（John Jerrim）博士称，来自低收入家庭的高素质小孩"没有享受到应有的受教育机会"。

萨顿信托呼吁学校建立"家庭作业俱乐部"，给低收入家庭的孩子提供帮助。该机构同时认为政府应该建立一种教育券制度，由中央政府投入资金帮助贫穷家庭的小孩。