研究：女性比男性“更可能失去性爱兴趣”

图片版权 Getty Images Image caption 长于一年的关系是女性缺乏性爱兴趣的原因之一

英国的一项性观念研究显示，当与伴侣生活在一起时，女性对性失去兴趣的概率是男性的两倍多。

研究发现，男女都会随着年龄增长失去激情，但女性经常会因更长期的关系变得冷淡。

总体来说，不良的健康情况和缺乏情感亲密对男女的性需求都有影响。

这项研究结果发表在医学期刊BMJ Open上，调查了将近5000名男性和6700名女性的经历。

英国研究人员称，治疗性欲应该通过观察整个人的情况，而不是单单依靠药物。

“痛苦和烦恼”

性治疗师阿曼达·梅杰（Ammanda Major）指出，失去性爱兴趣并不一定反常，男女需求变化也有许多不同的原因。

"对于一些人来说，这很自然和正常，但是对于其他人来说却会引起痛苦和烦恼，"她说。

所有受访者中，15%的男性和34%的女性称，在过去一年，他们失去对性的兴趣达三个月或更多。

对于男性来说，失去兴趣的高峰在35岁至44岁，女性则在55岁至64岁。

但南安普敦大学（University of Southampton）和伦敦大学学院（University College London）的研究者们表示，没有证据显示，更年期是女性失去兴趣的原因之一。

然而，他们确实发现，有小孩在家会尤其让女性丧失兴趣。

男女丧失性欲的主要原因还包括，不良的身体和心理健康状况、性生活时缺乏沟通及情感连结。

重燃性爱兴趣的五个小贴士：

早点谈论这个问题，而不是任由其恶化——忽视问题可能引发其他问题，并让你产生怨恨。如果这种方法不奏效，面对你不想谈论这些的原因

探索其他的亲密方式，例如牵手、温和交谈、拥抱和轻抚，而不是全部与性有关

性生活的一项阻碍是感觉自己没有被关注——所以让你的伴侣感到被尊重和他的重要性

通过性治疗师、人际关系咨询师或医生获得一些额外的帮助

放松——许多关系在与性无关时进行得非常顺利，如果这是协力取得的成果。

在英国的这项国家性观念及生活方式调查中，那些认为与伴侣"谈论性生活十分轻松"的人可能较少说自己缺乏性爱兴趣。

然而研究者称，那些伴侣有过性方面的困难以及那些在关系中并不开心的人更有可能说他们在某个阶段失去兴趣。

研究发现，女性“与伴侣没有对性同样程度的兴趣，以及没有相同的性方面的好恶”也是失去兴趣的原因之一。

图片版权 Getty Images Image caption 是他，还是我？

南安普敦大学性与生殖健康教授辛西娅·格雷汉姆（Cynthia Graham）称，研究增进了对男女缺乏性爱兴趣的原因及解决办法的了解。

“这凸显了评估的需要以及——如果可能——以整体、特定的关系和性别来对待性欲问题。”

她指出，这是一个不能只靠药物来解决的问题。

“去了解抗抑郁药物之外的东西很重要，” 格雷汉姆教授说。

美国食品及药物管理局（US Food and Drug Administration）最近批准了首个针对提高女性性欲药物氟班色林（flibanserin）。

梅杰说：“性是一个很私人的事情，谈论它可能会尴尬，但是交谈常常是你提高性生活质量的最好方法。”