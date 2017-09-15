伦敦地铁爆炸18伤 英警方定性恐怖事件

你的器材不支持播放多媒体材料 在帕森·格林车站地铁车厢内拍摄到的现场

伦敦市中心早晨通勤高峰时段，地铁绿线发生爆炸，造成18人受伤。英国警方将这一事件定性为“恐怖事件”。

周五（9月15日）早晨上班高峰时间约8点20分，伦敦穿越城区的地铁绿线（District Line）富临地区（Fulham）的帕森·格林站（Parsons Green）内，一列地铁的车厢内有物体爆炸。

目击者发布的现场照片显示，用超市塑料袋装着的一个白色桶着火冒烟，不过车厢附近并没有造成大面积的损坏。

警方表示，有一些人受伤，并建议人们避免前往该街区。

警方发布的声明说，目前尚不能确定爆炸起火的原因，车站已经被关闭。

图片版权 PA Image caption 乘客拍摄到的爆炸物，似乎有电线从白色桶状物内露出。

英国首相特里莎·梅在社交媒体推特Twitter上发文说："向在帕森·格林站受伤的人们，和勇敢应对这一恐怖事件的应急部门表示慰问！"

英国政府应急委员会（COBRA）将在伦敦时间下午一点召开紧急会议。

据目击者所见，至少有一名乘客伤到脸部。

还有目击者说，地铁站内乘客们"惊慌失措"，纷纷逃离车站。

图片版权 Getty Images Image caption 警方说，有“数人”受伤

分析

BBC国内事务记者多米尼克·卡西亚尼

这是2017年以来发生的第五起恐怖事件。本次是唯一没有造成人员死亡的事件。之前发生的4次恐怖袭击，共造成36人死亡。

警方相信，已经成功破获了6起重大的恐怖阴谋。这些案件很快将会在法庭公开审理。

自1970年代北爱共和军发动炸弹袭击以来，这是恐怖活动最为密集的一段时间。

接下来会如何应对？伦敦警方反恐指挥部需要查清3个重大问题：一、什么人所为？二、附近还有没其他爆炸物？三、还有没有其他人参与恐怖行动？

英国政府的秘密爆炸物研究实验室将察看从地铁车厢上取到的证据，看是否与之前发现的爆炸物吻合。

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