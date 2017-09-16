伦敦地铁袭击：英国首相斥责特朗普推文

图片版权 Reuters Image caption 资料图片：特朗普与特里莎‧梅

美国总统特朗普在推特上发文指，警方早前已怀疑周五（9月15日）地铁爆炸案的疑犯。英国首相特里莎‧梅批评特朗普推特上的言论。

特里莎‧梅说：“我从来都不觉得，任何人对调查作出任何推测，对事情有所帮助。”

在推文中，特朗普形容袭击者是“失败者”、“恐怖份子”、“病态及精神错乱”。他又称苏格兰场（伦敦警察）已盯上他们。

伦敦地铁炸弹袭击令29人受伤。

特朗普与特里莎‧梅周五曾通电。白宫指，特朗普“保证继续与英国密切合作，阻止世界各地针对无辜平民的袭击及极端主义”。

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唐宁街10号的发言人说，特朗普送上慰问。特朗普早前向记者说，袭击是“可怕的事”。

特里莎‧梅批评特朗普推文后，双方才通电。

特郎普其中一个推文说：“必需采取主动！”他看似斥责英国执法人员。

伦敦警方说：“任何猜测毫无帮助。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月15日

“伦敦又一宗由失败者恐怖分子策动的袭击。他们是病态、精神错乱的人，苏格兰场一早已知道他们。必需采取主动！”

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @realDonaldTrump Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月15日

“必需更强硬对待失败者恐怖分子。互联网是他们主要的征召成员的工具，我们必须关闭及更好地利用它！”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @NickJTimothy True or not - and I'm sure he doesn't know - this is so unhelpful from leader of our ally and intelligence partner. https://t.co/ZndrTXFrAX — Nick Timothy (@NickJTimothy) 2017年9月15日

特里莎‧梅前幕僚尼克‧提摩太在推特上说：“真伪与否──我肯定他不知道──我们的盟国及情报伙伴的领袖（作出这样的评论）对事情没有帮助。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @benhowlettuk It is highly unhelpful/dangerous and inappropriate for an ally to make announcements that share intelligence and undermine investigations https://t.co/rHcrE8oUNz — Ben Howlett (@benhowlettuk) 2017年9月15日

“盟友作出分享情报及阻碍调查的公告，对事事没有帮助／危险及不妥当。”

前保守派国会议员本‧豪利特（Ben Howlett）指，特朗普的推文“危险并不妥当”。

特朗普周五亦有发表其他推文。他指过去九个月以来，在打击所谓“伊斯兰国”，他的政府比起奥巴马政府取得更多成果。

分析：转移话题？

BBC驻华盛顿记者泽克尔（Anthony Zurcher）

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上个月，弗吉尼亚州夏洛茨维尔（Charlottesville）举行白人民族主义游行，发生暴力场面。特朗普并没有即时谴责涉事者而备受批评。他反驳指：“与大部分政治人物不一样，我想肯定我所说的都是正确无误的。我并不想迅速发表评论。”

特朗普看似对自己说过的忠告置之不理。周五早上，特朗普在推特上连珠炮发，回应伦敦火车事件。

事实上，只要是特朗普认为伊期兰武装分子策动事件的话，他通常乐于迅速回应。菲律宾发生的赌场抢劫案，他都逼不及待回应──后来调查发现，劫案与伊斯兰武装分子无关。

除了发表伦敦袭击外，特朗普再次抨击参议院的程序。他说他针对穆斯林的出入境限制需要“更强硬”、与所谓“伊斯兰国”的斗争要使用更龌龊的手段、体育频道ESPN太政治化。

特朗普周四因接触民主党人、软化在移民议题上的立场而遭受批评。他周五的行为，容易令人认为他在转移话题。

特朗普再次谈及关掉互联网。他曾说互联网是征集恐怖份子的主要工具。

2015年共和党竞选期间，特朗普指，因恐怖份子的关系，他会要求微软创办人盖茨关闭互联网。

他当时说：“由于互联网的关系，我们失去了很多人。”但他没有解释细节。

“我们要跟盖茨及其他了解现况的人见面。”

“我们要跟他们讨论，在某些区域、某些层面上关闭互联网。”

假如他有关苏格兰场的推文是泄漏敏感资料，而并非作出揣测，这有可能违反情报安全。

五月，美国官员向美国媒体泄漏曼彻斯特炸弹袭击的细节，触怒英方。

《纽约时报》刊登现场及炸弹的照片而遭到批评。

特朗普利用周五推文去推销出入境政策。他提倡暂时禁止六个穆斯林国家的国民及叙利亚难民入境美国。

跳过 Twitter 帖子 3 用户名 @realDonaldTrump The travel ban into the United States should be far larger, tougher and more specific-but stupidly, that would not be politically correct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月15日

“美国的入境限制需要规模更大、更强硬、更针对特定目标──但愚蠢地，这样会政治不正确！”