宫廷权斗？英女王私人秘书“被迫” 离职

图片版权 PA Image caption 2007年开始担任英女王伊丽莎白二世私人秘书的克里斯托弗爵士 曾在英国军情系统和外交部门工作，也是女王最信任的助手。

英女王伊丽莎白二世的私人秘书就任 10年卸任，据《泰晤士报》称，原因是他跟女王的儿子威尔士亲王矛盾激化，被逐出宫。

BBC经过多方求证，克里斯托弗·格蒂特爵士（Sir Christoper Geidt）去职并非出于自愿。他担任女王私人秘书10年，是女王最信任、最资深的顾问。多个不具名消息来源称他是因为查尔斯王子的抱怨而离职。

《泰晤士报》说，克里斯托弗爵士否认自己被赶走。

他去职的消息今年稍早得到证实，但白金汉宫、克拉伦斯宫和肯辛顿宫周六（9月16日）共同就此发表声明。

"无血政变"

作为女王身边级别最高的幕僚，克里斯托弗爵士的职责是就时政与跟宪法相关的事务向女王提供建议。这是自2007年以来英国上下最重要的工作之一。

他在筹备英王室权力交接方面的工作得到赞赏，二度授勋。据信，他曾努力设法让王室三代 - 女王、女王的长子查尔斯王子和查尔斯的长子威廉王子之间能够更密切互动、协作。

图片版权 PA Image caption 年近七旬的查尔斯王子是英国历史上“待机”时间最长的王位继承人

但BBC王室事务记者亨特说，作为女王长子，查尔斯王子明年就70周岁，对任何可能削弱他在他倾情投入的事业中的影响力的变化都十分敏感。

今年七月，矛盾公开化，据悉，查尔斯王子直言不讳地告诉母亲，克里斯托弗爵士的进言不靠谱。

为了避免冲突，女王采纳了查尔斯的意见。

BBC记者亨特说，夏天里这场不流血的宫廷政变意味着查尔斯王子掌握了更多左右王室今后走向的控制权。

英王室三宫共同发布这个前所未有的声明，也表明王室内部对这件事可能在外界引发的反响倍感关注。

高薪和"特权"

据信，除了丈夫菲利浦亲王之外，女王最信任的人就是克里斯托弗·格蒂特。他年薪14万6千英镑，比首相工资还多几千。

图片版权 Getty Images Image caption 格蒂特对女王在公众面前的形象也考虑细致周全

现年56岁的格蒂特是前陆军中士，曾在军情系统和桑德赫斯特陆军学院服役，1983年退役后进入英国外交部，2002 年成为女王私人秘书助理，2007年成为女王私人秘书。

据称，格蒂特不仅关照女王在公众面前的言行，也会精心考虑其衣着搭配。比如，女王一次出访爱尔兰，格蒂特设计让女王发表讲话时开场白用盖尔语（爱尔兰语）。

英国媒体报道称，格蒂特每天清晨第一个到办公室，会先浏览、筛选女王所有信件，挑出他认为需要女王亲自过目的留给女王。

他和女王个人助理安吉拉·凯利是仅有两名享有可不受阻碍直接见女王的特权的幕僚。英国大选期间，他负责及时向女王通报各方选情，平时则是女王的"耳目"，以及女王和白厅沟通的渠道。

"三智者"之一

熟悉王室事务的评论员认为，格蒂特把现代气息引进古老的君主制，尤其是把专业化精神带入白金汉宫和克拉伦斯宫。

一名王室成员曾形容他"不像查尔斯王子那代的人，而更像威廉王子这代的人。女王充分意识到他在协调和沟通方面的超凡能力，也很好地发挥了他的作用。"

图片版权 AFP Image caption 王室成员曾形容格蒂特"不像查尔斯王子那代的人，而更像威廉王子这代的人

王室评论员霍伊曾向媒体透露，女王欣赏格蒂特敢于直言，不唯唯诺诺，还称格蒂特高度重视细节，也精于韬略。

格蒂特曾与职业外交官曼宁爵士和女王前人私人秘书詹弗里勋爵一起提升威廉王子的公众形象，辅佐他成为王室巡回大使。

2013年，格蒂特曾奉女王之命赴澳大利亚，为查尔斯王子将来成为英国国王和澳大利亚国王的同时，也能得到英联邦53个成员国的支持接任英联邦首脑职位展开游说。

周六白金汉宫、克拉伦斯宫和肯辛顿宫的共同声明说，对"基于匿名消息来源的传闻"不予置评，但重申今年七月已经宣布，担任女王私人秘书10年的克里斯托弗爵士将离职。

声明强调，今年七月宣布克里斯托弗爵士离职时，王室总管已经赞誉了克里斯托弗爵士对王室的贡献，他本人也对王室其他成员对女万的支持表示赞赏。

声明说，近年来，王室三代及其各宫伺从团队之间的工作关系比以往任何时候都密切。