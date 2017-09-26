牛津女生持刀伤人案：缓刑引发公平大讨论
牛津大学、医学高材生、持刀伤人、法庭、缓刑、吸毒、酗酒……这些看似不搭界的词这两天集中指向拉维妮娅·伍德沃德。
英国牛津法庭周一（9月25日）判决持刀刺伤男友的24岁牛津大学医学生拉维妮娅·伍德沃德10个月的徒刑，但缓期一年半执行。
判决宣布后，英国不少报纸认为，伍德沃德"脱罪"，"躲过牢狱之灾"。
很多英国小报标题引述法官对此案曾说过的话："她如此聪明，不该坐牢"。
权益人士则质疑，法官对此案"轻判"与她是女性和就读牛津大学有多大关系。
案件回放
案件发生在2016年12月30日。伍德沃德因为男友试图联系她在意大利米兰的母亲，希望阻止她酗酒后情绪失控，用面包刀刺伤男友的小腿，还割伤他的两个手指。
据法庭了解，伍德沃德在此之前，曾经有过一段不愉快的恋爱经历，并染上了毒瘾。
今年5月，此案初审时，据报法官向伍德沃德表示，"你如此聪明，不该坐牢"，就曾引起很大的讨论。
她获得缓刑后，权益人士质疑，如果她不是来自富裕的家庭，如果她不是牛津的医学生，如果是男性伤害了女性，那么判决又会怎样？
争议
法官在判决中强调伍德沃德“没有前科”、“痛下决心悔改”。
法官说，伍德沃德是"能力特别强的年青女性"，判决她立即入狱服刑将"让她立志成为外科医生的愿望落空"。
法官还说，案件中有"很多很多缓刑的因素"，而且她造成的伤害"相对比较轻微"。
法官还说，伍德沃德在过去9个月中，表现出了"坚定的决心"摆脱毒瘾和酒瘾。
伍德沃德就读的牛津大学基督堂学院院长马丁·珀西教授说："一个事业远大的年轻人，因为犯罪而影响了前途，显然是令人遗憾和难过的事情。"
"她今后的学业将由大学做出决定，大学对被判刑的学生有相关的程序"。
“她的前途问题将由大学来决定。”