牛津女生持刀伤人案：缓刑引发公平大讨论

图片版权 PA Image caption 24岁的牛津大学医学生伍德沃德持刀伤人案一直受到英国舆论和社交媒体的关注。

牛津大学、医学高材生、持刀伤人、法庭、缓刑、吸毒、酗酒……这些看似不搭界的词这两天集中指向拉维妮娅·伍德沃德。

英国牛津法庭周一（9月25日）判决持刀刺伤男友的24岁牛津大学医学生拉维妮娅·伍德沃德10个月的徒刑，但缓期一年半执行。

判决宣布后，英国不少报纸认为，伍德沃德"脱罪"，"躲过牢狱之灾"。

很多英国小报标题引述法官对此案曾说过的话："她如此聪明，不该坐牢"。

权益人士则质疑，法官对此案"轻判"与她是女性和就读牛津大学有多大关系。

案件回放

案件发生在2016年12月30日。伍德沃德因为男友试图联系她在意大利米兰的母亲，希望阻止她酗酒后情绪失控，用面包刀刺伤男友的小腿，还割伤他的两个手指。

据法庭了解，伍德沃德在此之前，曾经有过一段不愉快的恋爱经历，并染上了毒瘾。

今年5月，此案初审时，据报法官向伍德沃德表示，"你如此聪明，不该坐牢"，就曾引起很大的讨论。

她获得缓刑后，权益人士质疑，如果她不是来自富裕的家庭，如果她不是牛津的医学生，如果是男性伤害了女性，那么判决又会怎样？

争议

法官在判决中强调伍德沃德“没有前科”、“痛下决心悔改”。

法官说，伍德沃德是"能力特别强的年青女性"，判决她立即入狱服刑将"让她立志成为外科医生的愿望落空"。

图片版权 FACEBOOK Image caption 伍德沃德立志成为心脏外科医生。法官暗示如果判她入狱将可能影响她今后的事业发展。

法官还说，案件中有"很多很多缓刑的因素"，而且她造成的伤害"相对比较轻微"。

法官还说，伍德沃德在过去9个月中，表现出了"坚定的决心"摆脱毒瘾和酒瘾。

伍德沃德就读的牛津大学基督堂学院院长马丁·珀西教授说："一个事业远大的年轻人，因为犯罪而影响了前途，显然是令人遗憾和难过的事情。"

"她今后的学业将由大学做出决定，大学对被判刑的学生有相关的程序"。

“她的前途问题将由大学来决定。”