伦敦自然历史博物馆外撞车：发生了什么？
- 2017年 10月 7日
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伦敦市中心自然历史博物馆外周六（10月7日）下午发生撞车事件。警方说，这起事件已经造成数人受伤。
事件发生地在市中心南肯星顿的展览路上。大都会警方说，一名男子在事发后被逮捕。
社交媒体上流传的一则视频显示，一名男子在事发后被两人按倒在地上。
在现场的一名BBC记者说，警方告诉她，受伤者的伤势并不严重。
截至发稿，警方仍然在调查事发原因。唐宁街首相府的一名发言人表示，首相特里莎·梅也在密切关注事态进展。
目前，英国的恐怖威胁级别处于"严重"，意味着恐怖袭击很有可能随时发生。
当时在现场的BBC记者克罗伊·黑沃德说，她看到一辆车"对角线穿过马路"。事发后几分钟内，武装警察和救护人员就赶到了现场。
南肯星顿的展览路是伦敦标志性地段，周边有不少外国大使馆和博物馆等，著名的帝国理工学院也在展览路上。