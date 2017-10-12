赢得嘎嘎小姐青睐的华人设计师黄薇谈独闯伦敦

你的器材不支持播放多媒体材料 伦敦圣马丁毕业的台湾女设计师黄薇说："工作室里一定要有猫来调剂心情。"

能让嘎嘎小姐去找她借演出服的台湾女设计师，一定神通广大。但是走进黄薇工作室之后，我发现她丝毫不“拼爹”，而且还很低调。

"像我们这一款设计师，工作室里一定要有猫。"这位我在伦敦时装周上发现的新人设计师眼神坚定的盯着我说。

猫？

我有些疑惑，她接着说："有它们在就可以调剂心情。"

嘎嘎小姐都青睐的设计师，到底有多大的压力才需要用宠物来舒缓情绪？我边进门边想。

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环顾四周，工作室有些窄小、到处透着忙碌过的痕迹。当然少不了多看两眼嬉戏玩耍的猫。

虽然因为搬家打包显得有些凌乱，但依然可以感受到这里紧锣密鼓赶场时装周的气氛，比如打板用的桌子在工作室最中心、是占据了屋里最大的一块面积。

有些出乎我的意料，谈话的最开始，黄薇并没有提到嘎嘎小姐，反到先给我介绍起了眼前的桌子。

"我们在忙时装周的时候，这板子是从这头到那头，中间没有空隙。"黄薇对我讲解的时候还有些亢奋。

当被问道，如何平衡设计与品牌经营关系的时候，她笑着说："其实我觉得这对于我们独立设计师来讲，有些不公平。"

"我只有20%的时间在做设计。我还要充当造型师、策展人、秀导等等。没有雄厚的资金支持，我会的越多，就越省钱。"

即便如此，黄薇不刻意推销自己，她说："我更喜欢别人不知道我是男是女，长相如何，我的设计就是我的身体和长相。"

黄薇还很坦然的说："我们应该会搬到（伦敦）东边，这里太贵了。"

图片版权 Jia Liu Image caption 黄薇指着照片墙不忌讳地说：“一看这些图就知道这个设计师很穷。”

"没有平易近人"

当谈到英国时装界对于新人帮助的时候，黄薇从来都没有质疑。她说，许多鼓励新人的项目和机构都非常优秀，比如Newgen、CFE(时尚企业孵化器)、还有UKTI(英国贸易投资总署)等等。

这次伦敦时装周我也见到了两个在Topshop旗下的品牌Miss Patina和Jovanna。他们在Instagram上的粉丝都达到了好几万，黄薇的粉丝人数只有不到五千。

黄薇却说："粉丝的数量是自然的产生，我没有特别经营社交媒体，而是专注设计。"她认为，品牌在最开始的前三季都得到了包括麦卡特尼(Stella McCartney)的"明日之星"大奖(Designer for Tomorrow)、《Elle》和《Vogue》媒体大奖等，在初期起点就很高，像她这样"稍微成熟"的品牌已经不适合"新人计划"的方向。

然而同样毕业于圣马丁、得过Burberry Fashion Fringe大奖、并被《芭莎》等媒体誉为"最具才华的新人设计师"、来自中国大连的设计师王海震则表示，CFE在商业上给他提供了不少帮助，比如商业计划、知识产权和公司注册方面的免费建议，和提供人脉方面的支持。

对于商业化，这位穿着朴素的白色T恤和牛仔裤的女生，很斩钉截铁地对我说：

"我不喜欢快时尚(fast fashion)，我的品牌也不会像Zara, H&M那么平易近人。"

然而同行王海震认为，品牌在初期比较重视形象，但之后会兼顾不同市场的特点进行调整。他目前设计分主打线和商业线，相互搭配售卖，他说："设计师也需要面包和黄油，所以需要一些相对商业的单品。"

图片版权 Jia Liu Image caption 黄薇在即将搬家的工作室接受BBC采访，她认为伦敦是给品牌塑性的最佳地点。

黄薇则坚信自己的设计是艺术作品，学专业美术出身的黄薇并不否认，自己的品牌是在奢侈品的价钱范畴，但其中的精神却是截然不同。

"我希望穿我设计的客户，是因为在衣服里可以看到或是穿上它可以找到一部分自我，享受这个过程是奢侈的。"她十分专注地说。

但是时装周对于黄薇的设计，并没有都给予鼓励。她告诉我在2013年刚起步的时候，除了伦敦时装周，她也尝试过亚洲和米兰的时装周，人们对于她设计风格的反馈和接受度都不尽如人意。比如有人会问：这怎么洗呀？

黄薇看了看正在旁边椅子上睡觉的猫，接着说："我开始注重实验性，不会那么在意实用性，我想设计是更精神上的作品。伦敦在这方面给我很大包容，这里文化十分多元，有利于（品牌的）塑形。"

“荒谬的消费观念”

这位观点不那么不平易近人的设计师，还认为设计师应该"教育"消费者如何消费。"现在的奢华产业有些荒谬。"黄薇稍微压低声音说。

她表示不要人云亦云，街拍出现的款式、或是明星的穿戴未必适合所有人。要"告诉别人我是谁，而不是盲目跟风。"

她举例说，18世纪女人们是用发饰来表现自己，延伸到现在，服装不过就是表现自己的一种语言。

眼神在自己作品上稍作停留，"我把自己依旧看作是艺术家，并且觉得自己的责任是重提一些被遗忘的东西，或是提出一个自己坚持的观点。"

黄薇对于大牌的销售策略不敢苟同，她说："身为设计师不应该去跟任何的潮流。"

在以玛卡特尼"明日之星"胜出者的身份与麦卡特尼一起工作的时候，黄薇说自己感受到这个品牌的坚定信念。

麦卡特尼是不用真皮做材质的品牌，黄薇参加这个比赛的作品也规定不能有任何真皮元素。黄薇认为麦卡特尼有勇气和胆量"舍弃时装中比例最大的皮包和皮鞋部分"，令人钦佩。这也让她坚信"做久了别人就会认同你。"

毋庸置疑，这位年轻的设计是想通过自己的作品"引导"消费者，

不是因为它稀有或者大牌，而是在这件衣服里能够发现自我，才最珍贵。

图片版权 Jia Liu Image caption 黄薇希望改变现在人们的消费观念，靠着装“告诉别人我是谁，而不是盲目跟风。”

可是，以中国为代表，人们对盲目的奢侈品消费有很大的需求。根据世界奢侈品协会调查，70%的中国奢侈品消费者认为奢侈品是用来社交的重要符号，有攀比价值的必要性。85%以上的日本消费者认为，没有奢侈品的日子将会缺失个人竞争力。

而欧美已经有70%以上的奢侈品消费者是真正因为自己喜欢款式和认同某个设计师而购买。

黄薇深知，"想要改变消费习惯，需要改变社会价值观，这需要时间。"同时她希望自己这样的新人设计师，或是已经存在的旧品牌对自己的重新定义，会让整个产业变得更健康。

不喜欢聚光灯、设计理念也不平易近人的黄薇，就是这样在独闯伦敦时尚圈。但是，不能否认这个作品登台伦敦时装周一线大牌秀场、被嘎嘎小姐青睐的女生，还很成功。