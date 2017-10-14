为何英国的华裔中小学生成绩独占鳌头

图片版权 PA Image caption 在英国的中小学调查报告中，发现华裔学生考试成绩遥遥领先。

最近英国政府公布了一项全英有关种族平等问题的报告，评估了英国不同民族背景的公民在教育、就业、社会待遇等方面受到的对待和表现。

其中在中小学教育的报告中，不少英国媒体都以显著标题报道了在英国的华裔学生独占鳌头，在考试成绩和升学方面都稳居榜首。

考试成绩遥遥领先

在英国最重要的高中毕业升学考试中，24％的华裔学生都能拿到三门功课 A ，相比英国白人学生只有11％和南亚裔学生10％能拿到三门 A，而非洲裔学生这个比例只有5％。吉普赛背景的学生一个都没有能拿到这个成绩的。

这样的成绩意味着，学生有可能考上一流大学。另外一个数字显示，85％中学毕业的华裔学生都升入大学继续学习，而其他族裔学生只有三分之二中学后进入大学。

调查还发现，华裔孩子从小学就在初级考试中各项成绩领先，到了关键的11岁中级考试，华裔学生的通过率是71％，而其他族裔学生的通过率刚过半数。

在更加重要的中学会考GCSE中，华裔学生在主要的英语和数学科目中83％都获得好成绩，英国白人学生这一比率只有59％。

这一现象奇怪吗？

看到这个报告显示的事实，并不令人感到奇怪。中国民间自古以来就有"万般皆下品，唯有读书高"的说法。 不管出于什么原因 ，大多数中国家庭对孩子的教育都极为重视，"望子成龙""光宗耀祖"这类的传统思想代代相传，看来即使生活在海外，也还是龙的传人。

那么，除了这些明显的原因，为什么在英国华裔孩子的表现竟超过了英国本土孩子呢？是他们格外聪明刻苦，还是教育制度的原因？

我为此采访了久居英国，在英国和中国教育界都工作多年的曹群教授，他目前担任英国莱斯特大学副校长和伦敦联合学院集团负责国际事务的常务副校长。

谈到在英国华裔学生的优秀表现，他似乎并不以为然。他认为，在英国的教育制度下，在中小学阶段，背景不同的学生们表现都不错，华裔孩子略有优势并不奇怪，原因有若干。

"除了家庭更重视教育，跟很多英国本土孩子比起来，不少华裔孩子似乎学习更刻苦。其实，他们比起在中国教育制度下的学生要轻松多了。我们可以看到，在这个报告中，有一个图表是英国小学可以享受免费校餐（家庭比较贫穷）的学生在英语和数学成绩达标率，其中华裔孩子位居榜首，而紧随华裔学生，位居第二的是孟加拉裔的孩子，其次是印度裔孩子，英国白人孩子仅排位第八。这说明什么？我认为，不少来自发展中国家的家庭和孩子，特别是家境贫困的孩子，或许更珍惜他们在英国所享受的教育，他们希望充分利用优良的而且是免费的英式教育，从而进入大学，获得高等教育文凭，然后找到一份好工作，为家庭也为自己谋一个更舒适和光明的未来。"

图片版权 PA Image caption 英国小学教育更注重寓教育于娱乐中，鼓励学生全面发展。

那么，英国白人家庭的孩子呢？曹先生认为，很多英国中产阶级家庭也非常重视孩子的教育，很多人都情愿花钱送孩子上私立学校，从这些师资和设备都更好的私立学校，升入大学深造几乎是顺理成章。 不过，英国是一个老牌资本主义国家，又是福利国家，全民享受免费医疗保健，人们基本没有后顾之忧，因此更多英国家庭对孩子教育采取一种自然而放松的态度，认为人的一生中儿童时期转瞬即逝，成人后永远都不可能像孩童时期那样无忧无虑了，所以，他们不逼孩子刻苦学习，而是希望他们能参加更多的课外活动，享受更多只有孩童时期才能享受的时光。

另外，比起中国的14亿人口，英国只有六千多万人，不能不承认，在英国上大学和求职的竞争要轻松得多。这也是英国本土学生似乎并不那么努力的原因之一。

我不禁想起很多年都没再想过的一个词 ："穷则思变"。

Image caption 近年来，中英两国教育界加强了交流。BBC 一档纪实节目中，请中国老师在英国学校教学。

中英教育制度需要互补？

我问曹先生，他认为中国和英国的教育制度有优劣之分吗？他更倾向哪一种呢？曹群先生笑着说，"我和我的英国教育同事们也常常讨论这个问题。英国和中国的国情不同，社会制度不同，自然教育体系也不同。我不认为有优劣之分，两国的教育制度都适合各自的国情。当然，各有千秋。

"中国的中小学教育近年来引起西方国家极大关注，他们的基础教育非常扎实，但学生压力大，功课多，成绩从分数上来看也明显占优势。而英国国立中小学教育更重视学生的全面发展，培养他们独立思考、独立学习能力，甚至动手做项目的能力。但我个人觉得，英国中小学教育基本寓学习于娱乐之中，对基础知识的学习不像中国学校抓得那么紧。我认为，主要是一个平衡问题。近年来，不少英国教育界人士都前往中国考察，也请中国教师来到英国学校交流。我感到这是非常令人鼓舞的现象。"

曹先生说，他希望看到通过中英两国教育界的交流互补，英国的中小学能在基础教育上更强化，而中国的学生，特别是小学生，能减轻一点学习压力，有一个更加幸福快乐的童年。