是魔法？哈利波特的霍格华兹快车苏格兰高地上助人脱困
受困于苏格兰高地的一个家庭被“霍格华兹特快车”（Hogwarts Express）救了出来，这是魔法吗？
琼恩·克鲁特（Jon Cluett）和妻子海伦（Helen）克鲁特还有他们四名年幼的孩子受困于苏格兰高地洛哈伯（Lochaber）的小屋中，因为他们的独木舟被涨起的河水冲走。
失去独木舟的他们必须长途跋涉穿越沼泽才能回到车上，因此他们打电话向警方求助。
令他们喜出望外的是，警方安排了出现在《哈利波特》（Harry Potter）电影里的蒸汽火车来接他们。
这趟詹姆斯党号（Jacobite）巡行于苏格兰高地之间，途经同样出现在哈利波特电影中的百年名桥——格兰芬南高架桥（Glenfinnan Viaduct）。
克鲁特夫妇与他们六岁、八岁、10岁和12岁的孩子们本来正在享受学期中假期，他们待在埃尔特湖（Loch Eilt）南岸的小屋。
“你可以艰苦地跋涉而入，或是从公路下到河面，划十分钟的独木舟越过湖。我们有个独木舟，所以我们划船到小屋。”克鲁特先生解释。
“我们全待在小屋里，感到温暖舒适且饱足，一切都很好，但我们应该把独木舟牢牢绑好，远离河边。昨天我女儿醒来说：‘爸爸，水涨得很高’。”
整个区域都浸在水里了，我用来固定船的石头已经被冲走，船也不见了。
克鲁特家族评估他们能回到自家车上的选项──带着年幼的孩子行走三英里（4.83公里）穿越沼泽地，或是沿着附近的铁路走。这些他们评估过后都认为不可行或太危险。
“最后我决定，唯一的选项就是打给警察，问他们有没有能帮助他们的方法，”克鲁特先生说。
警察给他们一个神奇的解决方法──他们安排下一趟行经附近的火车在小屋附近多停留一站。
“灿烂的笑容”
“最棒的是，这还不只是一般的火车，来的是Jacobite蒸汽火车，就是哈利波特电影里的霍格华兹特快车。”
克鲁特家族欢天喜地地打包他们的行李，登上400公尺外的火车。
“我们把所有的东西都丢进同一个袋子里，然后在火车抵达的同时冲出小屋，”克鲁特先生说。
“火车越来越接近，我们跑过去，行李东倒西歪，孩子的脸上露出大大的笑容，这一切都开始变得好玩。”
“我有一点伤心因为我的船丢了，但孩子们看到蒸汽火车来时，所有的悲伤都从他们脸上消失了，取而代之的是兴奋和有趣，这是拥有一趟真正冒险的喜悦。”
克鲁特家族在下一站被放下车，在这里克鲁特先生能够搭便车去取回他的车。
他回忆：“孩子们真的经历了一场冒险，我们都经历了一场冒险。非常感谢帮助我们的每一个人。”
他唯一难过的是他的独木舟还是没有被找到，虽然他还是抱着会有人找到他独木舟的希望。
“我认为它应该还在湖的某处，它是一个红色的大独木舟，如果你看到它请告诉我，这将会让冒险故事有个完美结局。”