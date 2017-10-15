图片版权 Jon Cluett Image caption 这趟因哈利波特电影而声名大噪的观光列车在克鲁特一家滞留的小屋附近临时停车。

受困于苏格兰高地的一个家庭被“霍格华兹特快车”（Hogwarts Express）救了出来，这是魔法吗？

琼恩·克鲁特（Jon Cluett）和妻子海伦（Helen）克鲁特还有他们四名年幼的孩子受困于苏格兰高地洛哈伯（Lochaber）的小屋中，因为他们的独木舟被涨起的河水冲走。

失去独木舟的他们必须长途跋涉穿越沼泽才能回到车上，因此他们打电话向警方求助。

令他们喜出望外的是，警方安排了出现在《哈利波特》（Harry Potter）电影里的蒸汽火车来接他们。

这趟詹姆斯党号（Jacobite）巡行于苏格兰高地之间，途经同样出现在哈利波特电影中的百年名桥——格兰芬南高架桥（Glenfinnan Viaduct）。

图片版权 Reuters Image caption 《哈利波特》系列电影让詹姆斯党号通过格伦芬南大桥的壮丽景观微世人所认识。

克鲁特夫妇与他们六岁、八岁、10岁和12岁的孩子们本来正在享受学期中假期，他们待在埃尔特湖（Loch Eilt）南岸的小屋。

“你可以艰苦地跋涉而入，或是从公路下到河面，划十分钟的独木舟越过湖。我们有个独木舟，所以我们划船到小屋。”克鲁特先生解释。

“我们全待在小屋里，感到温暖舒适且饱足，一切都很好，但我们应该把独木舟牢牢绑好，远离河边。昨天我女儿醒来说：‘爸爸，水涨得很高’。”

整个区域都浸在水里了，我用来固定船的石头已经被冲走，船也不见了。

图片版权 Jon Cluett Image caption 位于照片远处的小屋可以轻松地划艇抵达，走路却没那么容易。

克鲁特家族评估他们能回到自家车上的选项──带着年幼的孩子行走三英里（4.83公里）穿越沼泽地，或是沿着附近的铁路走。这些他们评估过后都认为不可行或太危险。

“最后我决定，唯一的选项就是打给警察，问他们有没有能帮助他们的方法，”克鲁特先生说。

警察给他们一个神奇的解决方法──他们安排下一趟行经附近的火车在小屋附近多停留一站。

“灿烂的笑容”

“最棒的是，这还不只是一般的火车，来的是Jacobite蒸汽火车，就是哈利波特电影里的霍格华兹特快车。”

克鲁特家族欢天喜地地打包他们的行李，登上400公尺外的火车。

“我们把所有的东西都丢进同一个袋子里，然后在火车抵达的同时冲出小屋，”克鲁特先生说。

“火车越来越接近，我们跑过去，行李东倒西歪，孩子的脸上露出大大的笑容，这一切都开始变得好玩。”

“我有一点伤心因为我的船丢了，但孩子们看到蒸汽火车来时，所有的悲伤都从他们脸上消失了，取而代之的是兴奋和有趣，这是拥有一趟真正冒险的喜悦。”

图片版权 Jon Cluett Image caption 从遇险到脱险，这次历险过程对于克鲁特一家来说再奇幻不过。

克鲁特家族在下一站被放下车，在这里克鲁特先生能够搭便车去取回他的车。

他回忆：“孩子们真的经历了一场冒险，我们都经历了一场冒险。非常感谢帮助我们的每一个人。”

他唯一难过的是他的独木舟还是没有被找到，虽然他还是抱着会有人找到他独木舟的希望。

“我认为它应该还在湖的某处，它是一个红色的大独木舟，如果你看到它请告诉我，这将会让冒险故事有个完美结局。”