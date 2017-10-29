图片版权 PA Image caption 戈夫（左）被批评搞砸了《今日》栏目的“生日会”。

英国环境大臣迈克尔·戈夫（Michael Gove；英国驻港澳总领馆官方汉化名：高文浩）在BBC第四电台晨间新闻栏目《今日》（Today）的直播上拿牵涉连串性侵丑闻的好莱坞制片人哈维‧韦恩斯坦（Harvey Weinstein）来开玩笑，他其后表示“毫无保留地”道歉。

戈夫星期六（10月29日）出席《今日》开播60周年特备节目接受采访时称，接受该栏目王牌主持约翰·汉弗莱（John Humphrys）就好像走进了韦恩斯坦的睡房一样。

他还说：“你只能盼望能保住面子走出来。”

戈夫这番话引发执政保守党议员等英国政界人士的猛烈批评，最终他在Twitter上发帖承认言论不当，予以道歉，但坚称那只是“笨拙地试图幽默”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @michaelgove Apologies for my clumsy attempt at humour on R4 Today this morning -it wasn't appropriate. I'm sorry and apologise unreservedly — Michael Gove (@michaelgove) 2017年10月28日

韦恩斯坦至今先后被50多名女演员和女性工作人员指控强奸、性侵犯与性骚扰，最新挺身指控韦恩斯坦强奸的有美剧《黑道家族》（The Sopranos；港译《人在江湖》）的女演员安娜贝拉·斯奥拉（Annabella Sciorra）。一些知名华裔女演员也称对韦恩斯坦的行为早有所闻。

这些指控的案发场所多为酒店房间。英国与美国警方分别开展相关调查，而韦恩斯坦本人则坚称一切性接触都是双方你情我愿。

让我们重组一下“案发经过”

事发于英国夏令时间08:10。在《今日》栏目的传统上，这通常是每天广播中最重要的一节政治性现场采访。戈夫当时与在野工党前党魁尼尔·金诺克勋爵（Neil Kinnock, Baron Kinnock）同场受访。

作为《今日》栏目60寿辰纪念广播，节目从惯常直播地点BBC广播大厦移师伦敦市中心Wigmore Hall会堂，在数百名现场观众前直播。戈夫与金诺克勋爵也不是被主持人质询，而是让两人评价《今日》栏目和主持人的看法。

戈夫说：“有时候，我想进来约翰您的演播室就好像要进去韦恩斯坦的睡房一样。”

现场观众里面有人朗声大笑，有人鼓掌。此时，金诺克勋爵说：“约翰这哪止是揩油啊！”

戈夫回话说：“你只能盼望能保住面子走出来。”

戈夫与金诺克勋爵马上在网络平台上饱受千夫所指。据威尔士在线网站报道，金诺克勋爵随后也发表了道歉声明。

图片版权 PA Image caption 戈夫声称这是幽默“”

Image caption 约翰·汉弗莱（John Humphrys）出身于新闻播音世家。

戈夫开涮完，其他人怎样回涮他？

苏格兰首席部长斯特金（Nicola Sturgeon）对戈夫这位伦敦中央大员说：“女性被侵犯与强奸绝非开玩笑的材料，我们这样说也不会显得我们‘毫不幽默’。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @NicolaSturgeon Women being abused and raped is not a laughing matter. And it doesn’t make us ‘humourless’ to say so. https://t.co/zWXWAdVWmz — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 2017年10月28日

前大伦敦副市长，英国议会上议院绿党议员珍妮·琼斯女男爵（Jenny Jones, Baroness Jones of Moulsecoomb）批评戈夫的言论荒谬，但同时指出事发时观众席上哄堂大笑的局面。不过她再三强调这绝不能拿来开玩笑。

当时身处现场的《卫报》媒体十五主编鲁迪克（Graham Ruddick）则指出，虽然有人放声大笑，但坐在他身边的不少人瞬间“黑脸”，展露出不屑的表情。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @GrahamtRuddick While there was laughter in Today audience after Michael Gove's comment, others around me sat blank-faced or with a look of disgust — Graham Ruddick (@GrahamtRuddick) 2017年10月28日

跨媒体记者与节目主持Lucy Siegle 则批评戈夫在《今日》的生日会上让所有人扫兴。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @lucysiegle Your ‘joke’ suggests your instinct is to undermine victims & to minimise impact of sexual assaullt. Plus you ruined @BBCr4today birthday. — lucy siegle (@lucysiegle) 2017年10月28日

戈夫发表这番言论之际，工党现任党魁科尔宾在另一场合发表演说，当中提到任何性骚扰女性的下议院议员必须“被问责到底”。

与此同时，针对英国报章报道有议会女性雇员透过手机即时通讯应用来互相分享议员性骚扰行为信息，唐宁街首相府称这令人“深切忧虑”。