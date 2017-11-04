英国政坛"揭露性丑闻风"越刮越猛

Image caption 英国西敏寺刮起一场"揭露性丑闻"暴风雨。

英国工党女议员哈丽雅特·哈曼对BBC说，一系列针对议员们性侵或性骚扰的指责并非是无中生有。

哈丽雅特·哈曼曾是目前在野工党的副领袖和代领袖，过去曾仍英国政府内阁大臣和妇女事务部部长。

她说："有很多男人认为它已经成了一场抓女巫的运动（无中生有、政治迫害）。它不仅不是无中生有，而是来的太迟了。"

上周五，一名执政的保守党议员和一名工党议员分别因为受到性骚扰指责被各自的政党暂停议员职务。

上周三，英国国防大臣法伦因为性骚扰丑闻辞职，成为英国议会性丑闻出现以来第一个辞去政府职务的政客。

但也有一些议员不同意目前"这股揭露性丑闻风"。保守党议员罗杰·盖尔爵士对BBC说，他呼吁人们"不要轻率下结论"。他认为目前的丑闻已经演变成一场"抓女巫的运动"。

"抓女巫运动（Witch Hunt）"

在中世纪时，欧洲人对疫病等缺乏了解，认为是魔鬼所致。天主教会在欧洲各国社会上掀起了长达数百年的"抓女巫运动（Witch Hunt）"，无数良家妇女被诬为"女巫"被捕受到折磨，或被斩首示众，或惨遭淹死、砸死、烧死等极刑。有关法案直到上个世纪才逐渐废除。

这一名词演化为无中生有、政治迫害的意思。

在美国好莱坞大腕韦恩斯坦性丑闻持续发酵之际，数十名英国议员被指涉及性侵，引起舆论关注。

英国首相特雷莎·梅承诺要采取行动保护政府雇员不受性骚扰侵犯。为英国政客工作的女性一般都属于自由职业者，她们没有投诉雇主的方便渠道。

图片版权 PA Image caption 英国工党女议员哈丽雅特·哈曼对BBC说，一系列针对议员们性侵或性骚扰的指责并非是无中生有。

上周五，英国保守党发布了一份新的行为规则，并立即开始采用一个新的投诉机制。

英国大明星和《纸牌屋》

从美国好莱坞大腕韦恩斯坦性丑闻曝光开始，英国影视和文化界也掀起了一股"揭露性丑闻风"。

长期在英国生活和工作的美国奥斯卡影帝凯文·斯派西（Kevin Spacey）被几名英国后辈明星指责涉嫌性侵青少年。

图片版权 Reuters Image caption 长期在英国生活和工作的美国奥斯卡影帝凯文·斯派西（Kevin Spacey）被几名英国后辈明星指责涉嫌性侵青少年。

虽然斯派西否认说他记不得有关事件，但英国影视文化公司都立即和他划清界线。

世界最大的网络影视制作公司Netflix已经表示要和斯派西划清界限，不仅将暂停斯派西在其热播剧集《纸牌屋》中的一切工作，同时也将拒绝发行由他主演、导演的任何电影。

英国警方也展开了对斯派西涉嫌性侵的调查。