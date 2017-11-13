Image caption Ching认为不出门对婴儿健康有好处

一位在英国的中国妈妈在坐月子期间，接受BBC的一个时事讨论节目采访。英国的医疗人员对坐月子等华人习俗缺乏了解，华人群体的健康需要或会被忽视。

在中国，产妇在生完孩子后往往要做一个月的“月子”，在这期间产妇一定要呆在家里，足不出户，而且还要避免开窗受风，不能洗澡等。

而且，在家做月子的产妇最好也不接待任何来访的客人。

有专家警告说，英国的同行鲜有人知中国的这一习惯和做法。

一名在伦敦生活的中国妈妈说，做月子非常重要，因为新生儿的免疫力低，要逐渐适应父母和周边的细菌环境。

这名叫Ching的妈妈已经有28天没有出门了。她通过视频链接参加了BBC的节目讨论。

做月子这一传统在整个亚洲都很普遍，特别是在中国，一些医院专门设立坐月子的房间，产妇有时候每天只能见一次孩子。

根据中国传统的中医理论，刚刚生完孩子的女性容易受风，因此有做不好月子会落下各种病根等说法。

Ching的丈夫是在英国出生长大的，对此感到吃惊和不解。

在伦敦国王大学学院医院工作的吴姓华人医生说，在中国做月子是传统，就连她本人也要遵守。

吴医生还表示，做月子还有一些严格的讲究，比如不应该喝凉水、不能洗澡和洗头，当然绝不能出门等。

她还说，有些产妇甚至在生完孩子的头两个星期连床都不下。

Image caption 吴医生担心中国妈妈做月子有可能会加重产后抑郁症

精神健康

然而，吴医生对在英国的中国妈妈做月子有可能会加重产后抑郁症表示担忧。

她表示这可能让产妇处于比较孤立的环境，而且即使有抑郁症也不能表现出来，因为对中国社区来说，生孩子是喜事。

同时，产妇往往有了健康问题选择自己处理，这对母婴的健康都可能有害。

英格兰公共卫生部门说，英国医疗人员和助产士接受过各种培训，包括如何处理不同文化习俗等，尽量尊重人们的传统并同时确保母婴的健康。

一人面对

吴医生说，由于中国人不愿意寻求帮助，往往导致许多华人社区的人被英国主流健康服务体系所“忽略”。

英国相关部门承认，他们对华人社区的产妇的心理健康等方面的情况了解很少。

Image caption 这位华人老者患了前列腺癌，但却不愿化疗，一人忍受病痛

与此同时，英国另一家医院的肿瘤医生李医生说，中国家庭在面对癌症这样的病情时也要“表面上坚强”。

即使医生询问他们是否疼痛时，他们也可能矢口否认。

专家们认为，这种不愿求人的习惯对华人社区的一些老人来说特别不利，因为他们往往一个人生活，忍受着孤独与病痛。

英国卫生部门在一份声明说，他们希望人人都能享受健康和长寿，无论他们是谁，来自什么样的背景和文化等。

但是，吴医生表示，英国医疗部门在理解华人社区需求方面，需要做出更多的努力。

吴医生还表示，不要因为华人社区比较不爱发声和客气，就令他们受到忽视。