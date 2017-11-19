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明天（11月20日）是英女王和爱丁堡公爵菲利普亲王结婚70周年，为此他们拍了一张新肖像。

这对王室夫妇周一将会在温莎城堡与亲友共晋晚餐庆祝“白金婚”这个大日子。

他们在1947年举行婚礼的的西敏寺亦会鸣钟祝贺。

皇家邮政推出一系列6款纪念邮票，让大家重温他们定婚与结婚的情景。

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英女王和菲利普亲王是首对庆祝“白金婚”的英国王室夫妇。

当年英女王还是21岁的伊丽莎白公主，她的丈夫当年则是26岁。

今年也是英国女王伊丽莎白二世登基65周年。她由2015年开始便是英国王室中在位最长的君主。

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两人最新的肖像由名人摄影师马特‧霍利约克（Matt Holyoak）操刀，他们身后是画家托马斯‧庚斯博罗（Thomas Gainsborough）在1781年为乔治三世和夏洛特女王所画的画像，乔治三世和夏洛特女王经历57年婚姻，时长是王室史上第二。

新肖像中，女王穿着的雪白色长裙由安杰拉‧凯莉（Angela Kelly）设计，凯莉由2002年开始担任女王的私人助手及裁缝师。

女王所配戴的“圣甲虫”胸针是安德鲁‧格里马（Andrew Grima）设计並在1966年送赠給女王的礼物。胸针镶有黄金、刻红宝石、钻石。