当我凝视儿子眼睛时 能看到那个强暴者影子

这件事发生前我是一名单身母亲，已经有两个孩子。

我们两人是通过一个共同的朋友相识的。两人成为了朋友，很正常的朋友，只是朋友而已，而且这种关系大约持续两年左右。

我对他很坦白，我说我并不想发展成某种关系。我只想自己一个人，但我乐于与他做朋友。

有一天，我到他家去，突然我感觉他离我的距离太近了，让我感到很不舒服。

我试图躲开，并伸手推他。但一切都发生的太迅速。他的力气很大，我根本无法招架。我当时一下了就懵了，一动也动不了。

我失去了反抗的能力。我整个人都不知所措了。

之后，他一言不发，他站起身走了出去。他走出家门，开车走了。他一句话都没有跟我说。

我自己走回了家，我受了伤。我当时也没有多想就回到了家。

我只是想回到我所熟悉的环境中。 我当时把孩子托给我的邻居朋友照管。

Image caption 我自己走回了家

我回家时孩子们在邻居家睡觉，屋子里空无一人，我略感到些安慰。

我没有跟任何人讲这件事，因为我觉得人们会评判我，认为我是自找麻烦。

而且，因为我们两人认识，我没有把此事看作是跟在街上受到陌生人强暴一样的严重。因此，我也没有报警。

第二天，我去问他为什么会那样做。他声称他什么都记不得了。

他并没有否认这件事的发生，但说自己真的不记得发生了什么。这听上去很奇怪。

我当时无言以对，因为我不知道我该如何反应。

我只能把注意力都转移到我孩子的身上。

但当我发现自己怀孕后，就把这一消息告诉了他。

他的反应更让我感到吃惊，因为他并没有说"这不是我的孩子"。

虽然他不承认导致我怀孕事件的真相，但他从未否认过这是他的孩子。

我当时并没有考虑过堕胎，虽然我可以这么做。

我个人并不反对堕胎。但我觉得如果我"杀掉"了我腹中的胎儿反而会让我感觉更糟糕。

也许，我太自私了吧。我并没有考虑到将来这个孩子的生活。我只是觉得如果那样的话我会感到受到更大的伤害。

因为我是单身母亲，而且又怀孕了。人们不免带着评判的目光看我，我知道。但我也不想解释。

我知道别人看我的目光，我也知道别人在背后议论我。但我不想告诉别人我怀孕是因为遭到了强奸。

我也不愿意让人们觉得我是因为一夜情怀的孕，虽然这样说好像好听点。

我当然也不想别人对我的孩子品头论足。因为这会影响到他。

我想保护我的儿子，就是因为这个原因我才能坚持下去。否则的话将无法忍受。

虽然我是强奸的受害者，但我的儿子是无辜的。

Image caption 父子俩的眼睛非常像

当我第一次抱他的时候，最让我感到震惊的是他的眼睛和他父亲一模一样。

我第一次注视他的眼睛时，那一刻我感到毛骨悚然。

随着孩子的长大，他的眼睛越来越像他的爸爸，即那个强奸我的人。

他们两人都有着非常独特的眼睛。

但凭良心说，我并没有因为这个影响我和儿子之间的感情。但是有时他的眼神确实能带给我痛苦的回忆。

我非常爱他，从他出生的那一刻起就爱他。

他从不问我有关他父亲的问题。

但有时学校会让孩子们写有关家人的文章或是展示父亲的照片时，我就不得不跟他解释。

遇到这种时候， 我会觉得很艰难。

我是在最近几年才把身世告诉一些人的，那些我认识的人，并且认识我儿子的一些熟人。

我承认无论做出哪种选择，都会面临巨大的挑战。但我从不后悔把这个孩子生下来。也不想把他送给他人抚养。

有时，我会觉得非常孤独，非常艰难。但我一直认为儿子是这一不幸事件中的唯一安慰。

（插图：Katie Horwich）