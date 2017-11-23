当我凝视儿子眼睛时 能看到那个强暴者影子
这件事发生前我是一名单身母亲，已经有两个孩子。
我们两人是通过一个共同的朋友相识的。两人成为了朋友，很正常的朋友，只是朋友而已，而且这种关系大约持续两年左右。
我对他很坦白，我说我并不想发展成某种关系。我只想自己一个人，但我乐于与他做朋友。
有一天，我到他家去，突然我感觉他离我的距离太近了，让我感到很不舒服。
我试图躲开，并伸手推他。但一切都发生的太迅速。他的力气很大，我根本无法招架。我当时一下了就懵了，一动也动不了。
我失去了反抗的能力。我整个人都不知所措了。
之后，他一言不发，他站起身走了出去。他走出家门，开车走了。他一句话都没有跟我说。
我自己走回了家，我受了伤。我当时也没有多想就回到了家。
我只是想回到我所熟悉的环境中。 我当时把孩子托给我的邻居朋友照管。
我回家时孩子们在邻居家睡觉，屋子里空无一人，我略感到些安慰。
我没有跟任何人讲这件事，因为我觉得人们会评判我，认为我是自找麻烦。
而且，因为我们两人认识，我没有把此事看作是跟在街上受到陌生人强暴一样的严重。因此，我也没有报警。
第二天，我去问他为什么会那样做。他声称他什么都记不得了。
他并没有否认这件事的发生，但说自己真的不记得发生了什么。这听上去很奇怪。
我当时无言以对，因为我不知道我该如何反应。
我只能把注意力都转移到我孩子的身上。
但当我发现自己怀孕后，就把这一消息告诉了他。
他的反应更让我感到吃惊，因为他并没有说"这不是我的孩子"。
虽然他不承认导致我怀孕事件的真相，但他从未否认过这是他的孩子。
我当时并没有考虑过堕胎，虽然我可以这么做。
我个人并不反对堕胎。但我觉得如果我"杀掉"了我腹中的胎儿反而会让我感觉更糟糕。
也许，我太自私了吧。我并没有考虑到将来这个孩子的生活。我只是觉得如果那样的话我会感到受到更大的伤害。
因为我是单身母亲，而且又怀孕了。人们不免带着评判的目光看我，我知道。但我也不想解释。
我知道别人看我的目光，我也知道别人在背后议论我。但我不想告诉别人我怀孕是因为遭到了强奸。
我也不愿意让人们觉得我是因为一夜情怀的孕，虽然这样说好像好听点。
我当然也不想别人对我的孩子品头论足。因为这会影响到他。
我想保护我的儿子，就是因为这个原因我才能坚持下去。否则的话将无法忍受。
虽然我是强奸的受害者，但我的儿子是无辜的。
当我第一次抱他的时候，最让我感到震惊的是他的眼睛和他父亲一模一样。
我第一次注视他的眼睛时，那一刻我感到毛骨悚然。
随着孩子的长大，他的眼睛越来越像他的爸爸，即那个强奸我的人。
他们两人都有着非常独特的眼睛。
但凭良心说，我并没有因为这个影响我和儿子之间的感情。但是有时他的眼神确实能带给我痛苦的回忆。
我非常爱他，从他出生的那一刻起就爱他。
他从不问我有关他父亲的问题。
但有时学校会让孩子们写有关家人的文章或是展示父亲的照片时，我就不得不跟他解释。
遇到这种时候， 我会觉得很艰难。
我是在最近几年才把身世告诉一些人的，那些我认识的人，并且认识我儿子的一些熟人。
我承认无论做出哪种选择，都会面临巨大的挑战。但我从不后悔把这个孩子生下来。也不想把他送给他人抚养。
有时，我会觉得非常孤独，非常艰难。但我一直认为儿子是这一不幸事件中的唯一安慰。
（插图：Katie Horwich）