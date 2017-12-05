“每顿只吃200卡让我摆脱二型糖尿病”

Image caption 伊莎贝尔·穆雷：我现在不觉得自己是个糖尿病人。

英国纽卡斯尔和格拉斯哥的医生们宣布，在一项“有分水岭意义”的试验中，近一半病人成功逆转了二型糖尿病。

参加该试验的糖尿病人，在近五个月的时间里，严格控制卡路里摄入，大幅度减肥。

65岁的伊莎贝尔·穆雷，将体重从95公斤减少至70公斤，如今不再需要服药。她说：“我又重新开始生活。”

英国糖尿病慈善机构表示，这一试验是个里程碑，有可能帮助数百万计的糖尿病人。

伊莎贝尔，是参加这一试验的298名病人之一。

她的血糖值曾经非常高，每次就诊后，医生都增加她的药物剂量。

于是她参加了这一为期17周的试验，每天不再做饭也不再采购食品，只吃流食。为了保证试验不受干扰，她甚至不与丈夫一起进餐。

她每天吃四顿流食——也就是每顿只有一包粉状的食物，用水搅拌成汤或糊。这包食物总共约含200卡路里，但营养平衡适宜。

伊莎贝尔向BBC表示，这么吃并不太难，因为“你不用想吃什么”。

病人成功减少体重后，营养师将为他们引入健康的固体辅食。

伊莎贝尔说，“吃回正常食品其实是最难的部分”。

这一试验的结果，发表在著名医学杂志《柳叶刀》上的同时，也呈交给了国际糖尿病联合会。结果显示：

开始这一试验的病人，46%一年以后病情有所缓解；

减肥15公斤或以上的病人中，86%的二型糖尿病有缓解；

而目前接受最好治疗的糖尿病人，仅4%病情有缓解。

纽卡斯尔大学大学的罗伊·泰勒教授（Roy Taylor）向BBC表示：“这是个分水岭。”

“我们在开始这项试验以前，医生和专家们都认为二型糖尿病是不可逆转的。”

“但如果我们迎难而上，让病人走出危险境地，他们的糖尿病可以缓解。”

不过，医生们并不将此称为痊愈。如果体重再增加，那么糖尿病也会再复发。

伊莎贝尔说，“我不会再走回头路了。” 她的体重已经保持了两年。

减肥功效？

人体脂肪聚集在胰腺旁边，对控制血糖值的胰腺β细胞造成压力，使它们不再产生足够的胰岛素，导致血糖值失控上升。

而节食减肥后，胰腺又可以重新正常工作。

不过，这些试验的参加者都是在最近六年确诊的糖尿病人。一般认为，患二型糖尿病时间过长的话，已经造成的损害可能是无法逆转的。

格拉斯哥大学的麦克·林恩教授（Mike Lean）向BBC表示：“这是令人兴奋的试验。”

“我们现在有明确的证据证明减肥10至15公斤，就足以让糖尿病出现逆转。”

目前全世界每11个人中就有1人患有糖尿病，其中绝大部分是患二型糖尿病。

失控的血糖值伤害整个身体，造成器官衰竭、失明甚至截肢。

仅在英国，国民医疗系统（NHS）每年用于治疗糖尿病的费用就高达100亿英镑。

伊莎贝尔说：“我现在不觉得自己是个糖尿病人。”

她说：“你必须有决心，必须有所准备，任何人只要决心够了应该都能做到。”