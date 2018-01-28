不算不知道：英伦情人达西先生到底多富有？

Image caption 伊丽莎白与达西先生终成眷属

1813年1月28日，简·奥斯汀的《傲慢与偏见》在英国出版。

没有色情、没有凶杀；不用学校施压、不用父母强迫，整整205年过去了，《傲慢与偏见》依然是英国女性希望拥有、而不是从图书馆借来看看的爱情小说。

这部作品屡次被搬上银屏、荧屏，为英国女性提供了一位永远的大众情人--达西先生。

也许算不上忠于原作，1995年BBC根据《傲慢与偏见》改编的同名电视连续剧中，当柯林·菲尔斯（Colin Firth）扮演的达西先生穿着湿透了的白衬衣从湖中走出的时候，你几乎可以听到，英国有一半的人叹了一口气，承认电视执照费没白交！

"凡是有钱的单身汉，总想娶位太太，这是举世公认的真理……这样的真理早已在人们心中根深蒂固，因此人们总是把他看作自己某个女儿理所应得的一笔财产。"简·奥斯汀的代表作《傲慢与偏见》这样开篇。

女主人公伊丽莎白·本内特的母亲一心一意要让五个女儿嫁给有钱人。达西先生就是一个有钱人。

书中他一出场，我们就得知，他不仅高大、英俊，而且年收入1万英镑！伊丽莎白的妈妈闻讯惊呼：我别的什么都不想了，一年1万英镑，可能还要更多！

1813年《傲慢与偏见》发行之际，读者肯定懂得一万英镑的含金量，现在我们可能只会猜测达西先生比其他人更有钱。

那么，换算成今天的钱，达西先生一万英镑的年薪是个什么概念？

Image caption 伊丽莎白的妈妈一心想钓金龟婿

《傲慢与偏见》的故事发生于1800年代早期，我们知道，达西先生年收入10000英镑，约合13000美元。

现在在英国，10000英镑还够不上拿法律规定的最低工资、全日制工作的年薪。

我们请牛津大学经济学史教授布劳德伯里（Stephen Broadberry）来给算笔账。他说，把达西先生的年收入换算成现在的年薪，有几种不同的方法。最广为人知的是根据通货膨胀率直接推算。

比如，如果通货膨胀率每年3%，20年前的100美元放到今天，购买力就等于翻了一番。这样算下来，达西先生10000英镑的年收入相当于今天的大约83万英镑，110万美元。

这样的年薪，达西先生应该还是称得上高富帅、钻石级王老五。

Image caption 达西先生是钻石级王老五

但是，布劳德伯里教授强调，只考虑通货膨胀，严重低估了达西先生的财富水平。

另外一种计算方法是，看看当时整个社会的收入水平，达西先生的10000英镑和当时的平均工资比起来是怎样？

教授说，即使把通货膨胀的因素考虑进去，现在英国人的收入比起1800年代早期还是有了长足的提高。这就意味着，现在工作一天的收入可以买到的商品或者服务比1800年代工作一天的收入要多得多。

如果把这个因素考虑进去的话，达西先生现在的年收入应该是刚刚超过999万英镑，也就是1300万美元。

根据《福布斯》杂志的统计数字，这样的年薪，超过了现在世界上许多当红的体育明星！

高尔夫选手罗伊·麦克罗伊过去12个月的奖金总收入是1600万美元。

Image caption 达西先生的收入超过足球巨星

但是，还有另外一种算法，得出的结论是达西先生更加富有。

1800年代，英国整体经济规模比现在要小得多。英国人不仅更穷，总人口也更少。现在英国人口为6600万，当时只有1000万。

所以，如果我们拿达西先生每年10000英镑的收入、根据英国总体经济规模增长的幅度来加以调整的话，那么，达西先生在福布斯富豪排行榜上的地位又要上升了。

布劳德伯里教授说，可以这样理解，达西的钱占当时全国人总收入的比例是多少？这样算的话，达西先生现在的年收入应该是6185万英镑， 8000万美元。

这个水平，超过当下收入最高的体育明星。

别忘了，罗纳尔多和梅西还要好好踢球、踢出好球才能挣得这样的年薪。达西先生只是“吃利息”。

Image caption 据说，原著中达西先生的豪宅，奥斯丁的创作灵感来自这个

那么接下来，我们就要考虑达西先生的资产总额了。10000英镑只是他的年收入。真的，这在《傲慢与偏见》中提到了N次。

所以，我们还要考虑他的身家，有多少资产才能给达西先生提供这样水平的年收入呢？布劳德伯里教授说，按利率2%来算的话，达西先生的资产总额应该是在30亿英镑，约合40亿美元。

世界上最富有的超级富豪身家一般在40亿到90亿美元。因此，达西先生当时肯定是英国最、最、最富有的富豪之一。而且，他年轻、英俊、深邃……

这个英伦三岛永远的大众情人魅力是不是又翻了几番？