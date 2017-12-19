“神偷”演唱会出手 50部手机速藏泳衣内
- 2017年 12月 19日
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
英国警方说，一名22岁男子在他的游泳服内装了50多部偷来的手机。
这名叫阿林·马林（Alin Marin）的男子是在11月18日英国摇滚乐队Royal Blood于伯明翰的一场演出期间作案的。
这名没有固定地址的男子在舞台前方跳舞区将偷来的53部手机装进了泳衣内。
警方说，马林是一名建筑工人。他周一在法庭认罪后，被判有期徒刑三年。
“手机人体储藏盒”
警方还表示，他们有证据显示，在Royal Blood年前的一些演出中，不少粉丝也被小偷盯上。
据悉，来自罗马尼亚的马林作案后将手机藏在了附近的停车场。
警方在描述马林作案细节时说，他的做法等于是将自己变成了“手机人体储藏盒”。