“神偷”演唱会出手 50部手机速藏泳衣内

图片版权 West Midlands Police Image caption 这名没有固定地址的男子在舞台前方跳舞区将偷来的53部手机装进了泳衣内。

英国警方说，一名22岁男子在他的游泳服内装了50多部偷来的手机。

这名叫阿林·马林（Alin Marin）的男子是在11月18日英国摇滚乐队Royal Blood于伯明翰的一场演出期间作案的。

这名没有固定地址的男子在舞台前方跳舞区将偷来的53部手机装进了泳衣内。

警方说，马林是一名建筑工人。他周一在法庭认罪后，被判有期徒刑三年。

“手机人体储藏盒”

警方还表示，他们有证据显示，在Royal Blood年前的一些演出中，不少粉丝也被小偷盯上。

据悉，来自罗马尼亚的马林作案后将手机藏在了附近的停车场。

警方在描述马林作案细节时说，他的做法等于是将自己变成了“手机人体储藏盒”。