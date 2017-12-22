哈里王子和未婚妻梅根订婚照发布

图片版权 ALEXI LUBOMIRSKI

肯辛顿宫（Kensington Palace）发布哈里王子和梅根·马克尔订婚的官方照片。

订婚照包括两张照片：一张两人面对面相拥的黑白照片，以及他们坐在一起手牵手的彩色照片。

哈里王子和梅根本周在温莎的浮若阁摩尔宫拍摄这两张照片，由时装摄影师亚历克西·卢博米尔斯基（Alexi Lubomirski）操刀。明年五月，二人将在温莎城堡的圣乔治礼拜堂（St George's Chapel）举行婚礼。

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黑白照片于浮若阁摩尔宫的空地拍摄，梅根穿一件白色的毛衣，她用手扶着王子的脸庞，照片突出了她的订婚戒指。

另一张照片比较正式，两人手牵手，在浮若阁摩尔宫的台阶上拍摄。 哈里王子身穿蓝色西装，而梅根身穿英国奢侈品牌Ralph&Russo的金色刺绣黑连衣裙。

肯辛顿宫随后发布了第三张照片，感谢大家对哈里王子和梅根“热情和慷慨”的祝福。

哈里王子和美国女演员梅根11月证实了他们已订婚，并于上周宣布婚礼将于5月19日举行。

梅根将于婚礼前受洗加入英国圣公会。

摄影师卢博米尔斯基驻于纽约，是马里奥· 泰斯蒂诺（Mario Testino）的前任助理。泰斯蒂诺为哈里王子的母亲、威尔士王妃戴安娜拍摄不少广为人知的照片。

他表示：“能够记录这个美好的事情，是一个令人难以置信的荣誉。能够获邀分享和见证这对年轻人对彼此的爱，也是一种荣幸。”

“当我看着拍摄的照片时，我忍不住微笑，这是他们共同的幸福。”

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皇家订婚照片由正式照和休闲照组成，而哈里王子和梅根的订婚照片也遵循这个传统。

哈里王子和梅根看起来放松自在，与他父母的官方订婚照片形成鲜明对比。后者于1981年2月在白金汉宫外拍摄。

图片版权 PA Image caption 戴安娜王妃和查尔斯王子的官方订婚照片

2011年，当他拍摄剑桥公爵和公爵夫人在圣詹姆斯宫的订婚照时，泰迪诺开始采用这种更具表现力的肖像风格。

与此同时，女王和爱丁堡公爵开始了他们的圣诞假期。他们从伦敦的国王十字车站乘车到诺福克的金斯林。

圣诞节期间，他们将在诺福克的女王私人庄园桑德灵厄姆（Sandringham）度过，之后还将有皇室成员加入，包括哈里王子和梅根。