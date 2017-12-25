圣诞期间请病假？英国餐厅员工将受“纪律处分”

图片版权 UNITE HOSPITALITY Image caption 含有“请病假将受纪律处分”字样的排班表

英国连锁餐厅Wagamama的一位经理向员工警告，假如在圣诞节期间请病假将会受到惩罚。事件引起众怒，Wagamama也就此道歉。

在Wagamama位于伦敦的一家分店的员工排班表上显示，生病的员工需要负责找人为自己代班。

该公司表示，这名经理因为“担心人员短缺”，“很遗憾地采取了这种极度不寻常的做法”。Wagamama指，这并非公司的政策。一个工会在脸书上发布了上述排班表的照片。

在排班表下面写着：“不要请病假！容许我提醒你们，如果你不能按时上班，你有责任（下划线）找其他人来代班。”

“在接下来的两周内请病假的话，员工将受纪律处分。”

“不是公司政策”

Wagamama坚称这一规定“绝对不是公司政策”，并称这是一个分店的“孤立事件”。

一名工会发言人表示：“威胁员工生病就会受纪律处分，不应仅是道德上的谴责，根据健康与安全法案（Health and Safety Act）和平等法案（Equality Act ），这可能是非法的，因为这是对身体或精神上长期患病者的歧视。”

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自2011年以来，位于伦敦的私募股权公司Duke Street Capital拥有Wagamama，餐厅在英国有超过100家分店。

Wagamama发言人表示：“这家餐厅的通知被报道后，我们确认这是一个孤立的事件，绝对不是公司雇佣政策。”

“涉事的经理担心节日期间人手短缺，很遗憾地采取这种非常不寻常的做法。”

“作为一个公司，我们以最大的敬意来对待我们的员工，理解并欣赏他们的艰苦工作。我们对发生的事情表示诚挚的歉意，并祝愿我们所有的团队成员和客户圣诞快乐、新年快乐。”

“怒火中烧”

一位上述分店员工的朋友告知工会排班表的事。

他向BBC表示：“他们发给我这张照片，但根本不想让我分享，不过我怒火中烧，感觉我需要做点什么。"

“我不相信这是公司的政策，这可能那个经理的想法，因为他不懂法律。”

图片版权 Google Maps Image caption 该班表张贴在Wagamama位于北芬奇利（North Finchley）的分店。

他表示，这样的要求可能会“危害人们的健康和安全”。

“如果你在员工生病时强迫他们工作，他们可能会把食物污染，这极其错误。”

他说，这个分店的许多员工都是来自东欧的年轻人，”也许他们很害怕失业，或者自己也不懂法律“。

抵制

代表西苏格兰地区的绿党议员罗斯·格里尔（Ross Greer）是最早在推特上发布这张排班表照片的人之一。他在推特上写到：“我不再光顾Wagamama了。以尊重对待你的员工。”

还有网友表达了对于潜在健康风险的忧虑。推特用户dtaylor5633表示：“现在你知道你的食物将被细菌、病毒覆盖，因为他们的员工过于害怕，不敢打电话请病假。糟糕的管理，wagamama。”

这份排班表引起推特上一场抵制Wagamama的运动，人们忧虑这一安排会导致生病的员工继续工作。

但是，也有人表示，顾客不应该因为一家分店发生的事情而“诋毁整个公司”。该公司其他分店的前员工也在社交媒体上表示，他们没有经历过类似的事情。