英女王圣诞致辞赞伦敦曼城团结一致应对恐袭

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英女王伊丽莎白二世按照传统，发表圣诞致辞，赞扬伦敦和曼彻斯特民众团结一致应对恐怖袭击事件。

回顾2017年的大事，女王说，两个城市都"展现出了""强大的城市性格"。

女王还赞美爱丁堡公爵的支持，今年是他们结婚的70周年。

她与皇室成员将在桑德灵厄姆（Sandringham）度过圣诞节，包括哈里王子和他的未婚妻梅根·马克尔。

这是第一次有尚未正式嫁入皇室的成员参加圣诞节庆祝活动。

去年因为严重感冒，女王缺席了在诺福克庄园举行的圣诞节早上的礼拜。

家的主题

几天前，女王在英国白金汉宫录制了今年向英联邦发表的圣诞节致辞。

主题是"家"的重要，她将其描述为"温情、熟悉和爱"的地方，具有"永恒的简单"和"吸引力"。

在女王身边的桌子上，有乔治王子和夏洛特公主的照片，旁边是女王和爱丁堡公爵的两幅照片，其中一幅是在1947年的婚礼当天拍的，另一幅则是今年11月份的纪念日拍摄的。

图片版权 PA Image caption 今年11月女王和菲利浦亲王70周年结婚纪念

菲利普亲王今年夏天退出公共活动，但他会继续参加一些涉及女王的活动。

在致辞中，女王还称赞了她丈夫的"独特幽默感"。

女王身穿由安吉拉·凯利（Kelly）制作的象牙色连衣裙。她2012年参加登基钻禧纪念泰晤士河游行时首次穿着这件衣服。

女王在致辞中说："今年的圣诞节，我想到了伦敦和曼彻斯特，在过去的12个月，面对可怕的袭击，展现出了强大城市性格。“

在3月份伦敦西敏寺大桥桥袭击事件中，包括4名行人和1名警察身亡。

5月，女王看望了在曼彻斯特体育场爆炸的遇害者，该事件造成22人死亡。 在美国歌手阿丽亚娜·格兰德（Ariana Grande）演出后，一名自杀式袭击者在人群中引爆炸弹。

图片版权 PA Image caption 女王今年5月看望恐袭受害者。

接下来的一个月，3名男子驾驶面包车冲撞伦敦桥上的行人，然后在附近的伯勒市场进行持刀袭击，共有8人丧生。

那个月晚些时候，在伦敦北部芬斯伯里公园附近的穆斯林福利院，一辆租来的面包车闯入礼拜者的人群，1人死亡。