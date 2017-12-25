圣诞无家可归者 伦敦尤斯顿车站有免费大餐

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英国伦敦的尤斯顿车站为200位无家可归者准备了丰盛的圣诞午餐。在英国一些其它地方的公共空间也敞开大门迎接这些有需要的人。

在平安夜最后一趟列车驶离车站后，志愿者们连夜工作，把尤斯顿车站的中央大厅装饰一新，摆上了餐桌。

第一批客人在中午11点到达，迎接他们的是食物、礼品袋、衣服和化妆品。

圣诞节当天，一些健身房和戏院也对这些无家可归者开放。

来自联网铁路公司（Network Rail）的45名志愿者和慈善组织"圣芒戈"（St Mungo's）以及"街道厨房"（Street Kitchen）一起，在尤斯顿车站营造出节日气氛。这里通常是全英国第五大最繁忙火车站。

图片版权 Getty Images Image caption 尤斯顿车站中央大厅。这里通常是全英国第五大繁忙车站。

志愿者们准备的免费大餐有四道菜，包括烟熏三文鱼、汤、节日烧烤和圣诞布丁。这些细节已经被发到了社交媒体推特上。

联网铁路公司的工程师史蒂夫•内波尔（Steve Naybour）帮助提出了这个创意，让200名客人享受一顿节日盛宴。

"我们想给他们带来最好的一天，可能他们在几天前没法想象，"他说。

内波尔和其他三名该公司的雇员一道提出了把尤斯顿车站变成庇护所的建议。

"能够看到平时熙熙攘攘的中央大厅充满节日气氛，是一件有趣的事。"

有接近50户商家以及各种机构提供了捐赠。捐赠物包括食品、饮料和防寒服。

将在节礼日恢复上班的内波尔说，他对这些慷慨举措感到吃惊，"我们收到了能装满一个商店的衣服，正期待着分发出去。"

车站所在区域的200名学童还为客人制作了圣诞卡片，附近的餐厅开放厨房让志愿者准备食物。

图片版权 PA Image caption 一些公益组织响应车站的倡议，一起为无家可归者提供免费大餐。

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