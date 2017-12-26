梅根·马克尔首度亮相皇室圣诞礼拜

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哈里王子的未婚妻梅根·马克尔（Meghan Markle）与皇室成员一同在女王的诺福克庄园进行圣诞节礼拜。

他俩与威廉王子与凯特王妃──即剑桥公爵和公爵夫人──一起抵达桑德灵厄姆（Sandringham ）的圣玛丽玛德莲娜教堂（St Mary Magdalene Church），参加颂歌仪式。

女王因重感冒而错过了去年的礼拜。

菲利普亲王、查尔斯王子和康沃尔公爵夫人和其他皇室家庭成员也一起出席礼拜。

礼拜结束后，梅根与其他家庭成员一起问候等待的人群，其中一些人从凌晨5点开始就一直在外面等候。

如果遵循前几年的皇室传统，皇室成员在平安夜就已经交换了礼物，床尾还放了一些小礼物和水果。

女王和菲利普亲王也在教堂参加了领圣餐活动。

图片版权 PA Image caption 礼拜后，女王向人群挥手致意

图片版权 Getty Images Image caption 哈里王子和梅根与等待的人群互动

图片版权 PA Image caption 威廉王子夫妇正在迎接他们的第三个孩子。

在他们一起观看女王致辞之前，他们会回家吃一个传统的火鸡午餐。

今年，女王将向伦敦和曼彻斯特致敬，感谢他们处理今年恐怖袭击事件的方式。另外，女王也赞扬菲利普亲王的支持，这对夫妇今年结婚70周年。

图片版权 Getty Images Image caption 查尔斯王子在礼拜后与人群交谈

图片版权 Getty Images Image caption 安德鲁王子参加了颂歌仪式

皇室的孩子们“很兴奋”

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BBC 桑德灵厄姆记者阿黛尔·托布（Adele Tobe）

梅根抵达桑德林厄姆庄园的教堂，有未来皇室成员的架势。

她和未婚夫哈里王子、剑桥公爵夫妇一起，走在皇室家庭成员的中心位置。

她向人群微笑。一些人为了参与圣诞节皇家庆典，从凌晨2：40分就已经开始排队。

当他们离开教堂的时候，梅根和哈里走到一些等待的女士面前。

当哈里王子赞美她们穿着的衣服时，梅根在旁微笑。哈里王子还告诉女士们皇室的孩子们很兴奋，很难控制他们。

人群中的美国人看到她尤其激动，很高兴看到他们的同胞在明年五月嫁入英国皇室，这些美国人主要是来自米尔登霍尔和拉肯希思的军事基地。

一个人兴奋地从威斯康星州带来了一个订婚戒指，并在队伍里向他的女朋友求婚。她更答应了求婚！

大约200人从清晨开始等着皇室家庭的到来。

一些美国人从附近拉肯希思空军基地而来，希望看到皇室家庭和他们的新成员。

来自内布拉斯加州的林赛·韦尔斯（Lindsey Wells）表示，马克尔准备与皇室成员结婚“有趣”和“令人兴奋”，她想亲眼看到他们。

图片版权 PA Image caption 爱德华王子与姐姐安妮长公主并肩而行

图片版权 Getty Images Image caption 威塞克斯伯爵夫人苏菲同样出席了礼拜

图片版权 Getty Images Image caption 碧翠丝公主

对于来自得克萨斯州的一对情侣，教堂外的等待具有特殊的意义。 迈克尔·梅茨（Michael Metz）向女朋友阿什利·米利肯（Ashley Millican）求婚，她接受了。

米利肯告诉英国国家通讯社：“我完全没想到，我当然非常惊讶，我没想到他会在我们马上要第一次见到皇室之前求婚！”

梅茨补充说：“因为我太兴奋了所以保密工作挺困难的，这是永远珍惜的回忆。”