图片版权 Karen Anvil Image caption 这就是那张每家媒体都想要的照片

英国一个母亲偶然抓拍到了一张四个皇室成员同时微笑的照片，现在她希望这张照片的售价能够支付她女儿的大学学费。

39岁的凯伦·安维尔（Karen Anvil）来自诺福克郡的沃特灵顿，她在桑德灵厄姆拍到了剑桥公爵夫妇、哈里王子以及梅根·马克尔（Meghan Markle）面露微笑的照片。

照片发送在推特（Twitter）上，得到近4000个点赞，也引起了主流媒体的兴趣。

安维尔告诉BBC说，照片引起的反响“怪异又疯狂”。

Image caption 这张照片登上了众多英国报纸的头版。

安维尔和她17岁的女儿瑞秋（Rachel）此前已经试过两次在年度的皇室圣诞礼拜上围观。

她说，去年她生病了，但是答应女儿，今年圣诞一定会去桑德灵厄姆的抹大拉玛利亚教堂（St Mary Magdalene Church）看他们。

她说：“天空新闻台（Sky News）当时在直播，我们看着画面里的人群。我女儿说‘我也想去’。”

“我说：‘明年吧，等我好了， 我们就去。’所以我就带她去了。”

图片版权 Karen Anvil Image caption 安维尔承认，她当时和17岁的女儿瑞秋在一起，就像个花痴少女，

被问到她是如何让皇室成员看镜头，让她能拍到所有摄影师都梦寐以求的瞬间时，安维尔承认，她的秘诀就是极力引起他们的注意。

“我本来就是个很爱闹的人，而且当时和女儿在一起，所以我想我是有点太兴奋了。”

“我就是在大喊大叫，像个白痴一样大叫‘圣诞快乐！’。我当时就像个花痴少女。”

“我就是说了这些，然后他们就看过来了。”

安维尔大约在格林尼治时间11点在推特上发布了照片，得到数千个点赞。此前，她的推文最高纪录也就是五个赞。

四个小时后，她还是一直收到信息，请求允许使用这张照片——还有另一个推特用户建议她，应该谈一个价钱。

她说：“一开始我是说，噢，好啊，照片拿去吧。我什么都不懂。”

不过不久之后，她收到潮水般的提议，要求收购照片版权，赚一些圣诞奖金。

“我不喜欢打单亲母亲的牌——但事实是，我是个单亲母亲。我打两份工，我为此骄傲，而且我一直都在工作。”

“现在，我想要为我女儿攒点钱上大学，如果我能做到，也能得到那样的机会，就太棒了。”