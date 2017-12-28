哈里王子当BBC主持！谈环保 也谈社交媒体

图片版权 Reuters Image caption 哈里王子说他主持的内容都是需要外界反思的题目，对自己可以有这个平台做这些事情感到十分"幸运"

BBC电台第四台连续第14年在圣诞和新年之间，邀请公众人物以客座编辑（Guest Editor）身份参与制作时事节目“Today”。今年的嘉宾包括哈里王子，他说以后会利用自己的位置，吸引外界注意他关注的议题。

哈里王子把电台节目的焦点放在英国军队、精神健康、年青人犯罪率和气候变化。他访问的对象包括美国前总统奥巴马和父亲查尔斯王子。

在访问中，奥巴马说不负责任地使用社交网站，会扭曲公众对一些复杂议题的认识。查尔斯王子就说气候变化在世界各地造成“难以评估的可怕经历”。

哈里王子也透露，他的未婚妻梅根.马克尔（Meghan Markle）十分享受她首个跟王室成员渡过的圣诞节。他们两人定于下年五月结婚，声言2018年将会是“美好的一年”。

图片版权 PA Image caption 哈里王子和未婚妻马克尔早前在诺福克郡桑德林厄姆（Sandringham）跟其他王室成员渡圣诞

家族传统

哈里王子接受“Today”主持人访问时透露，其他王室成员十分欢迎梅根与他们一起渡圣诞，但他需要向梅根解释很多家族传统。

他说，他和马克尔都跟威廉王子和凯特王妃渡过“十分愉快的时光”，也十分享受跟乔治小王子和夏洛特小公主“跑来跑去”。

马克尔是首位未正式成为王室成员，就获邀出席圣诞活动的准王妃。

Image caption BBC每年都会邀请公众人物参加主持的Today节目，图左和图右分别为Today的其中两位主持伟布（Justin Webb）和蒙塔格（Sarah Montague）

艰难的学习过程

哈里王子说，他参与主持Today节目时有很多东西需要学习，但认为这份工作十分有趣，尤其是“访问奥巴马的时候”。

他认为，他主持的内容都是需要外界反思的题目，对自己可以有平台做这些事情感到十分“幸运”。

除奥巴马和查尔斯王子外，哈里王子也访问了英国人工智能企业家哈萨比斯（Demis Hassabis）和伦敦警察局长克雷茜达·迪克（Cressida Dick）。

BBC王室事务记者尼古拉斯·维切尔（Nicholas Witchell）透露，哈里王子早前说，不肯定自己应否成为公众人物。现在他参与制作“Today”节目，显示他已经再没有这个忧虑。

但维切尔指出，哈里王子不能向受访者提出真正具挑战性的问题，因为身为王室成员，他不可以提出外界会认为涉及政治的问题。

哈里王子“準備好迎接新年”──BBC王室事务记者戴蒙德（Jonny Dymond）

英国王室声称职责是代表国家，BBC声称职责则是与国民沟通。在“Today”节目中，两者轻易融为一体。

哈里王子想要关注的话题，他大都能就这些议题发声。而在节目中，他差不多对所有事情都表现得十分兴奋。

很明显，他已经准备好迎接新年的来临。他指，来年将会充满着“好的变化”，也说好事“将在2018年发生”。

他的访问没有很多正式的新闻内容：奥巴马现在多了许多空闲时间；查尔斯王子十分关注环保问题；哈里王子不怎么喝咖啡。

但哈里王子问奥巴马卸任后脱离公众注目的感觉时，不难听出一丝的羡慕，透视他对自己活在“黄金鸟笼”内的感觉。

图片版权 Reuters Image caption 哈里王子的受访者还包括伦敦警察厅处长克雷茜达·迪克（Cressida Dick）

“百感交集”

哈里王子在英国军队服役约十年，他说希望在节目都提及军队，因为他们的角色十分重要，公众对他们的感觉应是尊重，而“不是同情”。

查尔斯王子在接受哈里王子访问时说，他过去跟哈里王子讨论环境问题多年，令哈里王子闷透，但近年公众“开始发现他做的事情，并不如外界想象般古怪”。

查尔斯王子说，他希望可确保未来的世界，能让哈里王子和他的孩子生活、并为他们提供机会。

而奥巴马接受访问时，回顾了他的总统生涯，也对美国社会目前发展的方向表达忧虑。奥巴马说，社交网络上停止正常讨论，也没有再谈论当权者应有的责任。他也忧虑，将来公众不会再考虑事实的真相，而只会埋头接触同意自己看法的文章和电视节目。

奥巴马也透露，他卸任总统那天为自己的表现感到满足，但想到那些未能完成的工作时“百感交集”。