英国脱欧：2018还会发生什么？

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任何人告诉你他们知道英国脱欧将在2018年发生什么的人都是不可信的。

去年的过山车之后，几乎所有的事情都可能发生。

再次大选？公众情绪发生重大转变？两者都有可能 - 但可能性不太大，又不能完全排除。

唯一可预测的事情是不可预测性。无论是极端的脱欧者还是热情的留欧人士，都有一种感觉，那就是脱欧仍然是一切。

但政府坚持认为，英国将于2019年3月29日离开欧盟，与此同时英国脱欧谈判将会加速。欢迎来到第二阶段。

下一步呢？

那接下来会发生什么？

首先，欧盟和英国联合提交的关于"充分进展"的报告需要转化为法律文本。它将作为正式脱欧协议的基础。还有很多细节未解决。

关于爱尔兰和英国设置整齐边界的期待，将意味着争议会定期出现。

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过渡

1月底，正式谈判将在脱欧后的过渡期开始。

欧盟的立场是，必须根据现行的所有规则和条例（包括支付预算，欧洲法院的管辖权和人员的自由流动）进行过渡，而且应该在2020年12月31日结束。

似乎没有一个英国人对过渡期的提议完全满意。许多企业表示，在英国脱欧之后，他们还没有准备好迎接新的世界。

另一方面，许多英国脱欧支持者表示，过渡将使英国成为一个"附庸国" - 遵守规则，没有任何发言权。

未来

无论哪种方式，过渡期的提议表明你了解你将去哪里。但关于英国脱欧"最终状态"的辩论几乎还没有开始。

英国首相特里莎•梅（Teresa May）可能会就英国脱欧发表另外一个重大演讲 。它可能在二月初，这可能会给我们更多关于英国真正需求的线索。

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但首先她需要在自己的内阁达成某种共识。英国脱欧后是否尽可能靠近欧盟以维持目前的经济联系？还是它自己创造了一条新路？

两全其美的情况可能不会出现。但关于未来英国和欧盟在贸易和安全等方面关系的正式谈判预计将在四月之前开始。

批准

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克（Tonald Tusk）说，这将是一场"与时间的激烈竞争"。欧盟希望就取消协议（包括过渡安排）和关于未来关系达成广泛政治声明（不是全面的贸易协议）。最迟在十月完成。

在英国脱欧之前，这将给脱欧协议留出足够的时间：它需要得到其余27个欧盟成员国的特定多数支持，以及英国和欧洲议会的简单多数的同意。

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在欧盟成员国投票前，没有人可以肯定地说，脱欧协议将会顺利完成。

因此，英国脱欧在全年将继续占用大量的政治时间和精力。

任何希望确定性的人现在都应将视线挪开。