伦敦新年：四名年轻男子被捅死

图片版权 Joseph Payne Image caption 一名17岁男童在特雷山的诺伍德路被刺伤致死。

伦敦警方称，在庆祝2018新年期间，四名年轻男子在伦敦的刺伤事件中死亡。

新年前夜有三人被刺伤，元旦当天凌晨有第四人被刺伤。但这是两起不相关的事件。

另外一个在元旦当天被刺伤的年轻人在医院里病情危急。

五名男子在恩菲尔德的Larmans路因一名18岁的男子死亡而被捕。没有其他人被捕。

"悲惨的后果"

在其它袭击事件中，新年前夜一名20岁男子在西汉姆纪念大街被严重刺伤，一名17岁男童在特雷山的诺伍德路被刺伤致死。

元旦当天，一名20岁的男子在老街的巴塞洛缪法院受重伤。另一名二十多岁的男子在同一事件中遭受了严重的刺伤。

伦敦警方称，去年最后几个小时的死亡人数使得去年在伦敦被刺死的人数升至80人。

图片版权 Joseph Payne Image caption 警方呼吁目击者协助调查。

警方指挥官尼尔·杰罗姆（Neil Jerome）说："我感谢伦敦市民和游客与警方的合作，能让绝大多数人都能享受跨年夜。"

"但有一些小团体选择制造混乱和暴力，其行为已经造成了悲惨的后果。令人心痛的是，当我们这么多人展望2018年前景的时候，四个家庭正在处理失去亲人的无情暴力和悲痛。"

伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）说："我对昨晚在四起不相干的刺杀事件中死去的年轻人家属表示遗憾。 我们将在2018年以不懈地努力消除这个祸害：如果你用刀，法律将会严惩你。 "

"我们会抓捕并起诉你。"萨迪克·汗说。