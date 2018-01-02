女乘客“被宝贝儿” 英国公司“踩地雷”

图片版权 Emily Lucinda Cole Image caption 艾米莉·鲁欣达·科尔说，火车公司对女性的态度是高高在上，目中无人。

英国火车上的一名男服务员称呼女乘客“宝贝儿”，给自己和公司都带来了一连串的麻烦。

事情的经过是这样的：27岁的艾米莉·鲁欣达·科尔，乘搭维珍火车从伦敦去苏格兰首府爱丁堡探亲访友。

艾米莉告诉BBC说，因为乘客很多，火车公司在服务处和站台上的工作人员告诉乘客，头等车厢基本没有乘客，乘客们可以去坐，缴些差价即可。

“可是火车出发后，他们却又告诉我们说搞错了，我们得带上行李去已经很挤的其它车厢里找座。”

“第一个来查票的人很粗鲁。我向他很礼貌很诚实地抱怨了一通整个事情的经过，还告诉他我要向他们公司投诉，结果他的回答是：投诉吧，宝贝儿！（You go ahead honey） ”

“在那种背景下，再加上他那种咄咄逼人的口气，我只能猜测说，有个女人跟他公开叫板他很不喜欢。”

“如果他这么称呼我的时候，是很熟稔很友善的样子，我就不会去投诉他了。”

图片版权 Twitter Image caption 火车公司回复是：艾米莉，很抱歉车上的混乱。下次你喜欢被称为"小宝贝"（pet）还是"亲爱的"（love）?

于是艾米莉给维珍东岸火车公司发了一条推特短信，投诉火车上的男性乘务员用了让女性们痛恨的“宝贝儿”。

结果火车公司给她的回复是：艾米莉，很抱歉车上的混乱。下次你喜欢被称为“小宝贝儿”（pet）还是“亲爱的”（love）?

艾米莉说：“他们的回复用的是那种高高在上很轻蔑的口气，恰好正是我投诉的那种行为。”

“这件事情本身，并不是单单用了这种称谓的问题，而是这样的词以那种看似平和实则咄咄逼人的方式用在了回复投诉的客户服务用语中还觉得很恰当。”

“这些都是女性被轻视这个更大的体制性问题的一部分。”

艾米莉的遭遇在英国社交媒体上引起了一场讨论：有人支持艾米莉；有人觉得乘务员并没做错，他的这个“宝贝儿”，无非是为了表示友好和息事宁人。

不过，维珍火车东海岸线公司发言人已经表态说：“我们对公司的推特回复以及所造成的冒犯毫无保留地诚恳道歉 。为了避免冒犯更多，我们已经删除了最初的推特回复贴。”

友好称呼？

英国绅士的温文尔雅或许全世界有名，流行电影文化中著名的英国间谍007詹姆士·邦德，虽然游走在不同的邦女郎之间，但表面上对她们总是彬彬有礼且甜言蜜语。

实际生活中的英国市井小民，对女性也颇多甜言蜜语。例如，在露天市场上，经常能听见摊贩们称呼顾客“亲爱的”（love）、“宝贝儿”(babe)或“老友”（mate)，正如“帅哥” 、“靓女”一般常用。

不过，英国各行各业都有从业人员的行为标准。乘客与乘务员之间关系友好时，互称“亲爱的”或者“宝贝儿”的情况应该不少，但一旦服务出现问题时，人们就会期待服务业的工作人员拿出专业精神。

英国社会对性别歧视、种族歧视、年龄歧视等问题的意识普遍较高，艾米莉的遭遇正是因为罕见才会成为人们关注的话题。