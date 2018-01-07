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中国禁止进口包括塑料在内的24种洋垃圾。然而，多年以来，许多西方国家、包括英国早已经习惯了把垃圾打包装船、运往中国消化处理。

英国行业组织表示，中国实施禁令之后，英国没有足够的能力处理多余的塑料垃圾。媒体惊呼，英国面临垃圾成山的窘境。

香港曾经是多国废料运入大陆的中转站，以前以"左手来、右手去"的方式，把回收废料运往大陆赚钱，今后不能随意把未经处理的废料出口中国，人们担忧香港或许会遭遇“塑料围城”的威胁。

那么，单看英国，每年出口到中国的塑料垃圾到底有多少呢？

这个问题很难给出精确答案。因为，许多不同的机构、团体会提供许多不同的数据。但是，我们可以从英国每年用掉多少塑料说起。

2014年，行业组织"欧洲塑料"估计，英国总计每年用掉370万吨塑料。至于每年到底产生多少塑料垃圾，没有官方统计数字。不过，呼吁减少垃圾的慈善组织"包装"（Wrap）以"欧洲塑料"的数字为依据宣称，英国每年产生370万吨塑料垃圾。

这只是一个猜测的总量，没有把其中有多少被回收利用考虑进去。我们没有回收利用的数字，但是，我们有英国使用的包装垃圾的统计数字。

这个数字之所以存在，是因为所谓的"污染者买单"条例，该条例要求生产、销售包装用品的公司承担一定的回收利用费用。

期间，英国官方机构"环境事务署"会搜集有关数据。环境事务署称，2014年，英国总计产生220万吨塑料包装垃圾，环境事务署在"全国包装垃圾数据库"发表此类数字。

包装垃圾包括塑料瓶、新鲜食品的包装薄膜等，但是不包括汽车保险杠这类垃圾。上下文联系起来比较一下，这个数字相当于慈善组织"包装"当年塑料垃圾估算总量的60%。

2014年，英国回收利用了包装塑料垃圾当中的38%，也就是84.2万吨。我们没有非包装类塑料垃圾的数字。

回收的塑料垃圾一大部分来自家庭，这个数字来源于英国"环境、食品和乡村事务部"（Defra）。数字显示，2014年，在英格兰，家庭回收来的塑料总量为42.8万吨，2016年上升至47.5万吨。

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出口量多大？

英国出口的塑料垃圾到底有多少呢？以下这些数字来源于英国海关和税务总署的"贸易信息"网站。

2014、2015和2016年，英国每年出口80万吨塑料垃圾。

2014和2015年，其中50万吨塑料垃圾出口至中国和香港，2016年是40万吨。

从此我们可以看出，英国出口到中国的塑料垃圾和从各家各户回收来的塑料垃圾总量相差不是太多。

这是一个相当可观的数字。

自从中国实施对洋垃圾说不的新政策以来，英国对中国的塑料垃圾出口量开始下降，下图的数字截至2017年10月底。