奇怪：习大大的中国梦成了外国宝宝催眠曲？

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你可能会问，外国宝宝不睡觉，和中国领导人习近平的中国梦有什么关系？

中国有句俗话，叫做"睡不醒的冬三月"。在英国，每年一月初，刚刚过完圣诞节、新年假期以后 ，也总会有许多人抱怨睡不够。

特别是那些有小孩子的父母。假期期间，固定的作息规律被打乱，孩子本来就容易过度兴奋，再加上零食不断，糖分摄入量大增，不睡觉，真成了大人的头痛。

因此，每到这段时间，在谷歌上搜索"孩子不睡觉怎么办"的人总会达到峰值。

闭上眼睛，你的脑海里是否也会仿佛浮现出这样的画面：半夜三更，满脸倦色、睡眼惺忪的父/母，举起疲惫的手指，向手机/电脑求助。

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其他一些更加常见的搜索还包括"睡觉"，或者，更加直接了当的："我需要睡觉"。

绝望的日子，绝望的父母，总会想出怪异的绝招。

最近，民调机构为睡眠研究应用软件（Calm.com和Moshi Twilight Sleep Stories）所做的一项调查，结果真是让人大开眼界。

受访的2200多名英国、美国父母投票选出了13个哄孩子睡觉的怪招。以46%的选票荣登榜首的居然是：

"给孩子讲中国国家领导人习近平建设基础设施的宏大梦想"。

哄孩子睡觉：13个怪异绝招

给孩子讲中国领导人习近平建设基础设施的宏大构思（46%）

给孩子播18世纪苏格兰经济书籍的录音片段，念的人最好是最枯燥的老师（36%）

看填字游戏比赛录像（35%）

听一小时别人打哈欠的录音（34%）

开吸尘器（28%）

看羊吃草的慢动作电影

虚构一个人物，比如"8点钟人"，8点之后还不睡觉的孩子都会被这人抓走

把孩子抱在父/母胸前，父/母慢慢转圈

把孩子装进车里，开车去转悠

给孩子哼唱国歌

把孩子的小床掉个头

在孩子枕头下放个嘀嗒作响的钟表，假装是妈妈的心跳

在孩子床上放一件有母亲气味的衣服

据称，这些绝招都在某些地方、有某些父母试用过。可以想象他们有多绝望。

当然了，改善孩子睡眠，还有一些更加传统的方法。英国全国保健系统建议父母让孩子养成良好的睡前习惯。

这包括：给孩子洗澡，然后讲故事，房间里的灯光不要太亮。

全国保健系统还建议，睡前一小时关闭电脑、手机、电视等，不要让孩子看屏幕。另外，孩子的卧室应该是"黑暗、安静、整洁"，温度不要太高、也不要太低。