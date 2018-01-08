BBC中国总编辑凯瑞（Carrie Gracie）辞去了她的职位。她在公开信里重点提及与男性同事的薪酬差距。

在这封公开信里，曾在BBC工作了30多年的凯瑞指责该公司存在“秘密和非法的薪酬文化”。

她表示，BBC公布的收入超过15万英镑员工中三分之二是男性，这使BBC正面临“信任危机”。

BBC表示，“没有对女性的系统性歧视”。

凯瑞称，她上周离开了BBC北京站的编辑职位，但还将留在BBC内。

她说，她将回到以前在电视栏目的职位，“这里我期待能得到同等报酬”。

在她博客发布的公开信中，这位中文流利的中国专家表示：“支付电视牌照费的人们，BBC属于你们。”

“我相信你们有权知道这是违反平等法的，是对公正透明的薪酬结构的破坏。”

去年七月，BBC被迫公布年收入超过15万英镑的员工。

凯瑞表示，她惊讶地发现BBC的两位男性国际编辑比两位同等职位的女性的薪酬“至少多了50％”。

BBC美国总编辑索普尔（Jon Sopel）薪酬为200,000英镑到249,999英镑，BBC中东事务总编辑杰里米·鲍文（Jeremy Bowen）年薪为150,000英镑到199,999英镑。

凯瑞不在名单上，这意味着她的薪水不到15万英镑。

在《每日电讯报》发表的一封要求同工同酬的信函上，凯瑞和BBC欧洲事务总编辑卡佳·阿德勒（Katya Adler）都签了名。

同工同酬

凯瑞在她的公开信中说：“2010年的平等法规定，男性和女性从事同等工作必须获得同等报酬。”

“但去年7月份，我了解到，在上个财政年度，两名男同事的收入至少比两名女性多出50％。”

“尽管BBC坚持认为对我的任命显示了其对性别平等的承诺，尽管我自己坚持认为平等是我担任这个职位的先决条件，但我的管理者们再次决定，女性工作的价值远远低于男性。”

凯瑞表示，她要求四位国际编辑享受同等报酬。

她补充说：“BBC后来给我提供了很大幅度的加薪，但还是远远低于平等水平。”

“我认为我的薪水已经很高了，特别是为公共资助的机构工作。”

“我只是希望BBC遵守法律，对待男女一视同仁。”

她说，女性员工们的“耐心和善意正在消退”。

行业的支持

BBC传媒事务编辑阿莫尔·拉简（Amol Rajan）表示，凯瑞的辞职对BBC来说是一个“非常头痛的问题”。

他说，虽然BBC已经答应解决薪酬不平等的问题，但凯瑞认为这些表态是“空洞的”。

英国全国记者联盟秘书长米歇尔·斯塔尼斯特里特（Michelle Stanistreet）表示，凯瑞没有对BBC“不平等薪酬的祸害”保持沉默，这并不奇怪。

“（这封信）清楚地说明，在BBC说出她所说的信任危机是一个多么艰难的决定，但对英国公众而言，清楚她为什么辞职非常重要”。

在推特上，包括BBC记者在内的很多人都使用标签#IStandWithCarrie（我与凯瑞站在一起）表示对她的支持，同时呼应去年夏天突出的 #BBCWomen （BBC女性）的标签。

“没有系统性的歧视”

BBC的一位发言人在一份声明中表示，“公平报酬”对该公司“至关重要”。

“相当数量的机构已经公布了他们的性别薪资数据，显示我们的表现远远好于许多其他公司，而且差别也低于全国平均水平。”

“除此之外，我们已经启动了一个独立的调查，对员工的的薪酬的审计，显示'没有对妇女的系统性歧视'。”

“另外一个关于出镜员工的报告将在不久的将来发表。”

去年，BBC发表的一份报告显示，当比较平均小时工资时，男性比女性高10.7％。

BBC总裁霍尔勋爵（Lord Hall）承诺到2020年消除这一差距，他表示BBC应该是“在薪酬、公平、性别平等和代表性等方面所取得的成就的典范”。