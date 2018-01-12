穿内裤搭地铁 伦敦人这是在干什么？

图片版权 Nader ElGadi Image caption 伦敦地铁上一年一度的快闪活动，已经连续了九年。

一月的伦敦，温度常常降到结冰。寒冷中愿意脱掉长裤参加快闪活动，究竟图个啥？

上周，大约250个伦敦人参加了一年一度的“地铁无裤日”活动。他们穿着五颜六色的内裤在地铁线路上“流连”了几个小时。

要问他们这是干什么？他们会回答说，不干什么，就是找点乐子，让自己笑笑让别人也笑笑。

你以为这是年轻人搞的玩艺儿吗？非也！

好玩

实际上，发起“地铁无裤日”活动的是48岁的伊恩·马克维奇。他是快闪团体“坚挺上唇协会”（The Stiff Upper Lip Society）的幕后搞手。

英国有一种主张承受痛苦，以此锻炼人品的传统。英语中很形象的描绘，就是说要“维持坚挺的上嘴唇”（Keep a stiff upper lip）。

伊恩向BBC表示，“纯粹就是为了好玩。”

“我们不是为了提高什么意识，也不是为了慈善募捐，我们就是为了博得人们的可爱反应和表情。这就是我们搞活动的原因。”

于是，1月7日星期天的下午三点钟，寒风中参加者们都穿得严严实实的。他们先在伦敦中国城集合，之后分成六个小组行动，到伦敦地铁的几条主要线路上踩点，包括伦敦一些著名的地铁站像帕丁顿（Paddington）、维多利亚（Victoria）、纪念碑（Monument）和白城（White City）。

上车后，通常组长指示组员们统一行动脱掉外裤，露出各自所穿色彩鲜艳且很有节日气氛的内裤。

不过，参加者们还保留上身穿戴的大衣、帽子、围巾和手套。

一本正经

根据发起人在脸书上公布的活动通知，参加者“要像平日一样看书看杂志，该干嘛就干嘛，要一本正经哦。”

图片版权 AFP Image caption 在公众场合穿着内裤，表情保持镇静，容易吗？

伊恩说，一本正经是关键：“我们越若无其事越好。没穿外裤的我们就那么坐在车厢里，我们越不当回事效果越好。”

“你就能看见车厢里其他乘客的连锁反应，他们脸上都写着'这是怎么回事？' 你可以慢慢看到他们脸上的表情，那种惊讶得下巴都要掉下来的样子。”

不过，有些参加者显然并不严格“照章办事”。

活动发起人是这样要求的：1）愿意在地铁上脱掉外裤；2）不笑。

合法

英国人讲究守法，参加者对在公共场合露出内裤的行为是否合法不无担心。为此，坚挺上唇协会回答了人们的疑问：“嗯，并不违法。2003年的性侵条例只适用于为了造成惊吓效果而露出阴茎的人。”

不过，协会还是呼吁参加者不要穿着某些样式的内裤：如丁字内裤、三角泳裤或者男士兜裆V型吊带泳裤。

图片版权 Nader ElGadi Image caption 虽然活动要求大家该看书就看书，但还是有人不“照章办事”。

针对如何回答每个人都会挂在嘴边的问题：“你们这是干嘛？你有这个时间用来解决世界饥荒/英雄救美/促进世界和平该多好。”他们的回答是：好玩难道不是一个好理由吗？

本次活动吸引了不同年龄段不同背景的人参加。

27岁的弗朗西斯科·拉珀索说：我是第一次参加这样的活动。这是一种很好的方式让人们明白，我们有必要打破每天都绷着脸严肃、严肃、再严肃这样的循环。

图片版权 Reuters Image caption 活动对参加者的内裤有建议。

特别是在伦敦一月接近零度的寒冷天气中，穿着内裤排队取现金，真冷。

好在公众对此活动的反应并不冷。

弗朗西斯科说，人们的反应很不错，有些人开始有些吃惊，但总是会笑起来，提问题，对我们的故事很感兴趣。“最好的反应是有人也脱下长裤，参加我们的活动。”

耍宝

来自雷丁的尼弗，是商业分析员，他挑了一条平脚内裤。他说：“这是我能找到的最花哨的内裤了。”

图片版权 Nader ElGadi Image caption 参加者说，人们最好的反应是脱掉长裤加入活动。

他说，参加活动就是想傻玩一次耍宝一次。“就是为了好玩，世界上好玩的东西不够。你做点对人生一点意义也没有的事，为了博人一笑，最好。”

今年是伦敦连续第九年举办地铁无裤日活动。

实际上这个活动在全世界50个城市都有过。最早是2002年从美国纽约市开始的。

随着世界各地参加的人越来越多，活动还喊出了一个口号：全世界一起庆祝耍宝。

今年，共有大约两万人参加，俄罗斯的莫斯科、澳大利亚的布里斯班、新西兰的奥克兰以及很多欧洲城市都有人参加。

明年将是伦敦地铁无裤日举办十周年。

不过，正日子之前，还是好好穿着裤子吧。