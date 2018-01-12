英女王与胸罩　王室内衣裁缝师失皇家认证　

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英国王室成员的服饰一向备受关注。今次，英女王的胸罩也成为了争议。

英女王伊丽莎白二世的御用内衣裁缝师琼‧肯顿（June Kenton）推出新书《D罩杯的风波》，披露了她为王室成员定制内衣的内容，之后其内衣公司“里格比&佩勒”（Rigby & Peller）被撤销皇家认证。

肯顿就决定感“伤感”，称新书没有披露“任何会得罪王室的内容”。白金汉宫表示不就个别公司发表评论。

得罪王室？

肯顿在80年代初开始，为女王服务，担任了王室御用内衣裁缝师多年，经常出入白金汉宫，为不少王室成员的内衣操刀，包括英女王伊丽莎白二世的母亲与妹妹。

据法新社以及英国媒体报导，82岁的肯顿去年3月推出新书《D罩杯的风波》（Storm in a D-Cup），描述了首次为英女王伊丽莎白二世试穿胸罩的情景，又提及英女王母亲所说的个人生活趣事。

书中透露已故戴安娜王妃也是她服务的对象，并指戴妃会取走内衣模特儿海报，给予她的两个儿子，即威廉和哈里王子。

去年新书推出后，她主办了多场签书会。

肯顿对于公司被吊销皇家认证感到“难以置信”，她认为书中没有任何内容会得失王室，认为只是内衣裁缝师的“惬意的故事”。

她称是写给自己的家人，此前没有想过要为此本书的内容咨询王室，但王室在半年前对她说，“不喜欢这本书”，并指她不配再拥有皇家认证。

“我感到不开心，我不能生气。我不能对白金汉宫所做的事情感愤怒。”她对BBC说。

“但我可以做甚么？我不能与白金汉宫对抗，我也不想这样做，这太困难了。”

“里格比&佩勒”发表声明，对有关决定表示“极度伤感”，但为了尊重女王以及皇家认证持有者协会，拒绝作更多评论。

“里格比&佩勒”发迹于伦敦，从1960年起便得到皇家认证，肯顿在1982年与丈夫以二万英镑收购“里格比&佩勒”，在2011年以8百万英镑卖出多数股权，但她仍然是公司的管理层。

甚么是皇家认证？

过去多个世纪，皇家认证是一种定期肯定为王室提供产品或服务的个人或机构的制度。

持有皇家认证的个人或企业，才能够在生意上展示皇家徽章，并要承担相关责任。

然而银行家或律师等专业服务，或是出版刊物均不会获得王室认证。

王室成员决定谁能够取得皇家认证。目前，有三人可以颁布有关认证，包括英女王、爱丁堡公爵菲利普亲王以及查尔斯王子。

图片版权 Getty Images Image caption 只有获得皇家认证才能使用这个皇家徽章，这个认证除了被视为一种荣誉，也被外界认为是质素的保证。（图为一家有认证的商店）

图片版权 Getty Images Image caption "里格比&佩勒"内衣店再不能放上皇家徽章。

所有企业如果在过去七年间，有五年时间向王室成员提供产品与服务，便可以向皇家认证持有者协会作出申请，目前各界别中，有800个人或企业获得有关认证。

皇家认证持有者协会确认"里格比&佩勒"内衣店的皇家认证已经被撤销，但发言人说不能讨论原因和详情。

发言人说，皇家认证随时会因各种原因已被撤销，皇家认证一般每五年便会重新审批一遍，通常是视乎王室家庭有多常用到相关产品或服务。

以往例子

哈罗德百货公司（Harrods）在2000年时，也曾被吊销其皇家认证。

王室当时的理由是，爱丁堡公爵与哈罗德的交易“显著下降”。

但BBC了解到，因哈罗德老板穆罕默德‧法耶德（Mohamed al Fayed）指控菲利普亲王，策划1997年戴安娜王妃以及法耶德儿子多迪‧法耶德（Dodi al Fayed）身亡的巴黎车祸，菲利普亲王被激怒。

另一个撤销认证的原因，可以是王室已经不常用有关品牌。例如卡尔小麦饼（Carr's Table Water Crackers）在2012年因为“需求低”而失去认证。

公司声誉也可能是失去认证的原因，例如主打吸尘机等家庭清洁机器生意的胡佛（Hoover）在2004年因为BBC纪录片详述其营销政策失误，被撤销皇家认证。