图片版权 Google Image caption 有人以3600美元向一位BBC记者兜售“尼克松大学”的学位

BBC广播电台第四台一档节目的调查发现，数以千计的英国人在一家巴基斯坦的“文凭工厂”购买了假学历。

买家包括英国国民保健服务（NHS）的顾问、护士和一个大型国防承包商。

一位英国买家在伪造文件上花费了近50万英镑（68.76万美元；443万元人民币）。

英国教育部表示，正在采取“果断的行动打击学位欺诈”，并称这是在“欺骗真正的学习者”。

Axact公司经营着数百个假冒线上大学。这些大学由一个位于卡拉奇的呼叫中心代理运营。

这些大学的名字诸如“布鲁克林帕克大学”、“尼克松大学”，其网站上展示着满脸笑容的学生图片和赞美该机构的假新闻。

根据《File on Four》栏目采访团队成员克利夫顿（Helen Clifton）、查普曼（Matthew Chapman）、考克斯（Simon Cox）看到的文件，在2013年和2014年，有超过3000个假Axact学位被出售给英国人，包括硕士学位和博士学位。

图片版权 Google Image caption 许多Axact公司的虚假大学网站都使用相同格式

这张买家名单上有NHS临床工作人员，包括眼科医生、护士、一位心理医生和许多顾问。

伦敦一所教学医院的顾问于2007年从假学校“贝尔福德大学”购买了医学内科学位。这位医生曾受英国医学委员会（GMC）的处罚，他告诉BBC并没有使用过买来的证书，因为它们“没有被认证”。

一位购买了“医院管理”学位的麻醉师说，他没有在英国使用过该资质。

一位儿科急诊顾问买了"保健技术硕士"学位，当BBC告诉他这是假学位时，他表示“非常吃惊”。

没有迹象显示上述医生原本没有合格的医学资质。

中国留学生需留意“野鸡大学”

总部设在曼彻斯特，面向中国学生的教育中介企业英国教育中心（UKEC）在其网站提醒中国留学生注意“野鸡大学”，不小心中招的留学生最终将不但花钱，连个正版学位证书都拿不到。

该机构表示，“野鸡大学”不在正规高等教育体系中，不具备正规颁发学历或者学位资格，不被所在国社会、专业认证机构认可的学校，颁发的学位中国政府不认可、学分不能转移到其他学校。

对此，英国教育中心提供三个鉴别“野鸡大学”的方式：

查看大学网站域名，比如正规英国大学的域名后缀是“.ac.uk”，野鸡大学申请不到这个域名的。 看清楚大学名称。有些野鸡大学喜欢山寨别家大学的名称，比如“Manchester University”，曼彻斯特大学真正拼写方式应该是“The University of Manchester”。 认准官方认证的大学。中国留学生可登陆中国教育部网站查看正规的外国高等学校名单。

规模很大

GMC提醒雇主应负责核实医学学位之外的资质，但英国高等教育学位检验机构（HEDD）首席执行官杰尼· 罗利（Jayne Rowley）表示，只有20%的英国雇主对申请人资质进行了适当的检查。

在英国购买假文凭并不违法，使用虚假文凭申请就业则构成欺诈，可能导致10年有期徒刑。

英国国家医疗服务（NHS）雇员服务处首席执行官丹尼·莫蒂默（Danny Mortimer）表示，英国所有NHS信托分区都会“通过各种渠道”严格检查学历，发现欺诈后将通报给警方。

Image caption “尼克松大学”的虚假学位

2015年，Axact在全球销售了超过21.5万个假冒文凭，通过约350个虚构的高中和大学，仅当年就赚了5100万美元。

“非常严重的问题”

国防承包商FB Heliservices在2013年至2015年期间为七名员工购买了假Axact学位，其中包括两名直升机飞行员。

其中一名员工向BBC表示，在他获得加勒比岛国库拉索的工作合同后不久，当地政府决定所有在本地工作的人都需要学位。

“我们考虑了远程教育，并与一个线上大学联系，这只是需要留在这个国家的必要工作。”

“每个人都知道他们不是真的，但没有人说什么。”

该承包商的母公司进行了内部调查，但认为是一个“历史问题”，“对在英国或其他地方的任何员工的培训和工程的安全都没有影响”。该公司补充，已经开始着手进行惩罚。

但英国议会下议院教育委员会委员詹姆士·弗里斯（James Frith）说，这个决定是一个“非常严重的问题”。“我很惊讶，企业为了进入一个新市场，不顾风险，使用欺诈性的资质。”

2015年美国《纽约时报》曝光后，Axact的首席执行官被逮捕，巴基斯坦当局展开调查；2017年8月，Axact高级经理奥迈尔·哈米德（Hamid）被判21个月监禁，因其参与欺诈。

然而，巴基斯坦的调查却在腐败政府的主导下停滞不前。

图片版权 ALLEN EZELL/ GOOGLE Image caption 前美国联邦调查局特工艾伦·埃泽尔写了一本关于假文凭工厂的书

美国联邦调查局（FBI）前特工艾伦·埃泽尔（Allan Ezell）从1980年代就调查Axact。他表示，Axact公司还在不断推出新的在线大学，而且已经出现敲诈和勒索的行为。

他说， 以前当你拿到学位证书时，就结束了与文凭工厂间的交易，但现在只是刚刚开始。

“你将接到一个看起来像你的大使馆或当地执法部门的电话，威胁逮捕或驱逐你，除非你有额外的文件来支持你已拥有的假文凭。”

在沙特阿拉伯工作的英国工程师塞西尔·霍纳（Cecil Horner）在付了将近50万英镑的假文件后，仍然受到了来自Axact代理商的威胁电话。

霍纳的儿子马尔科姆（Malcolm Horner）表示，他的父亲在2015年去世，他认为父亲生前是因为害怕失去工作而购买假证书。

“这让我很生气。”他说，“无法理解为何这些网站依然存在。”

图片版权 SUBMITTED PICTURE Image caption Axact旗下一所假大学所颁发的“文凭”

欺诈行动（Action Fraud）是英国国家网络犯罪报案中心，该机构表示自己没有权力关闭Axact的网站，只能向域名注册管理机构和注册服务机构提供证据，这可能需要几个月。

英国教育部表示，HEDD正在积极采取行动。其发言人称，“假学位是对真正的学习者和雇主的欺诈，所以我们采取了果断的行动来打击那些试图从中获利的人。”

Axact没有回应BBC的采访要求。