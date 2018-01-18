一个女人的自述：为生孩子我发了广告征男人

杰西卡，是英国伦敦一个30岁出头的女老师。姨妈住院无人照顾的惨状让她坚定养儿防老的念头。

几段恋爱都没有结果让她决定，先把孩子问题解决了。她向BBC Radio Five Live（BBC电台第五台）讲述了自己非同寻常的做法。

主人公用的都是化名，但故事是真实的。

10个月前，年过30的我心急如焚想怀孕生孩子。因为之前的好几段恋情都没有开花结果，我情急之下想到了一个新办法——在网上发个广告试试运气。

广告是这样写的：“安全、直接，旨在造人！”

“年届30的我，不再幻想如意郎君，只想生个宝宝。”

我把这则广告登在了以卖二手货而广为人知的一个网站上，要求孩子的生父必须“身高175公分以上、40岁以下、愿意接受性病检查。”

当然，他还有必要“频繁房事力争造人”。

为了孩子能有关爱他们的父母，我愿意牺牲谈情说爱。

公事公办

这样的口气显得很公事公办，可是这也没有错吧。

我们的爷爷奶奶们也没有一年又一年住在一起，看电视连续剧呀。

他们一开始就是直奔主题养儿育女。

看看身边很多朋友都是先“疯狂恋爱”再结婚生子，结果却在吵吵闹闹中离婚收场。

所以我决定，为了孩子能有关爱他们的父母，我愿意省略谈情说爱。

发出这则广告时，我正搭公交汽车从郊外的家里往伦敦市中心去。车开到伦敦繁华的牛津街时，我已经收到了好几个回复。

当天晚上我就安排了与最符合条件的一个应征者见面。

恋爱无果

我曾有一个固定的男友——大卫。跟我一样，他也很想有孩子，不过他没有我的紧迫感 。

他没有目标。他想等到生活工作都更稳定时再说。而我的想法是，要生就赶紧。

自打满了30岁后，我就想要孩子，很羡慕那些已经有孩子的朋友们。自打去医院看了一次生病住院的姨妈，我的感触就更深了。

姨妈没有子女。我觉得医生们之所以对姨妈不那么关心，就是因为她没有子女为她张罗。

我觉得自己如果没有孩子，老了也很有可能像姨妈一样。养儿可以用来防老，不是吗？

2016年3月，我跟大卫分手了，马上开始约会同事斯考特。他也很愿意生宝宝，可是努力了半年却毫无动静。于是我们一起去看医生，按医生的建议去验血。结果出来，我很正常，斯考特却有不少问题。

听到这个结果，他的反应很大，基本上就崩溃了。我觉得自己没有能力再这么一路支持他下去。另外，我也不想走人工授精这条路。

2016年圣诞节，我和斯考特度了个假，回来后就分手了。

另辟蹊径

我去看了妇科医生，医生建议找人捐精，人工授精。可是我想孩子有个实实在在的爸爸，对这个建议不怎么感兴趣，不过还是跟朋友谈起这个想法。

朋友问，你干嘛要花700镑买精子，你可以去酒吧，那里肯定有人很乐意免费给你。

可是我不想去酒吧，跟一个没有做过性病检查的人不用保护措施发生性关系。我也不想把什么人硬拉进一个父子关系中。

我只想找到一个有共同价值观的人。

尽管有这些顾虑，我还是在一个共同育儿的网站上发了一条广告。网站上有不少感兴趣的人回复，其中包括好几对同性恋。我觉得，如果孩子有三个父母，自己会吃亏。

我担心，孩子最后不是五五分，而是三七分，他们俩对我一个，胜数大。

后来我在网上跟一个单身男人聊得不错，却碰到一个不可逾越的问题——脱欧。

他投票支持脱欧，我是留欧派。我说，我们俩这样，一起养儿育女不合适。

广告招“亲”

那个网站是有月费的，我就停用了，想过用约会App。可是我是个老师，不愿意把自己的照片公布出来，于是想到了这个二手货网站。

我不想用约会网站，怕学生们万一看到我的照片。我知道二手货网站很多人看，而且免费。

2017年3月，我在去牛津街的巴士上打出了这条广告。我给孩子爹设的条件并不多，只有身高、年龄和性健康。

我只想找一个有共同价值观的人。

很快，我收到了一些乱七八糟的回复，其中包括一些阳具的摆拍照片。有不少男人宣称他们曾帮过不少女人，这一点让我退避三舍。

我最不想看到的场景就是，孩子去开生日派对，结果找到了亲兄弟姐妹。

有个男人回复说，他的前任流产了，让他想孩子想得要命。我觉得这样的男人太软弱了，不靠谱。

接着我收到了罗斯的电邮。

应征男郎

他33岁，也住在伦敦。他说自己有过几次痛苦的恋爱，很喜欢当叔叔，希望有自己的孩子。那天晚上，我们同意见面聊一聊喝点东西。我觉得他本人比照片更好看。

我俩宗教信仰不同，不过还是同意用“伦敦方式”对待宗教问题。我们同意有一个深爱世上每个人的上帝，希望我们的孩子跟任何有信仰没信仰的人都能舒服相处。

第一次见面结束时，我俩亲了一下才离开。我觉得跟他在一起很自在舒服。

几天以后，我们一起吃了晚餐，安排去做性病检查。第四次约会后，我们决定直奔主题发生性关系，看看彼此是不是身体上很和谐默契。

我觉得他本人比照片更好看。

感觉好极了，我们决定开始造人，都想着需要些时间才有结果。

可是，我发出广告六个星期后就怀孕了。还真挺意外的，这肯定不是我预先设想的那样。

我们没有书面合同，不过都同意不再跟其他人发生性关系了。

我不想界定我和罗斯之间到底是什么关系。我很高兴怀了孕，不过也警惕不让自己觉得爱上了他。

怀孕期间，罗斯积极参与，陪我去医院做各种产前检查。

奉子动情

我们之间也不是完全没有分歧。

譬如说，宝宝的超声波照片原版归谁，是不是该花钱查实宝宝的性别，等等，我们就有不同意见。

这让我意识到一个以前不曾想过的问题：我打广告征求的是孩子的父亲，而不是生活上的伴侣。不过这些争吵让我意识到自己开始对罗斯有感觉了。

我意识到跟他生气让自己难过。这么说吧，我爱上他了。我又想可能他关心体贴都仅仅因为我怀了他的孩子。

怀孕12周后，我们告诉了两边的家人，不过没有透露我俩是通过我发的广告认识的。

我们两家人很合得来。可能因为有个孩子，不过每个人都很包容接纳。

我一直自己住，直到孩子出生前两个月，罗斯才搬来同住。

我觉得天上是不会掉馅饼的，坐着干等没有用。

分娩时孩子不顺产，我不得已做了剖腹产手术，在医院住了一个礼拜。这个过程中，罗斯每天晚上都在我床边打地铺睡在睡袋里。医院里还有另外一个爸爸，他只陪了一个晚上就说睡在地上太不舒服，回家了。

为人父母

照料初生婴儿，让我俩累得骨头疼。不过，我觉得这倒让两人关系更紧密了。我们彼此适应，一起面对，也有可能是我们都累得没有力气吵架吧。

我现在在休产假，罗斯有时候可以在家上班，承担父母应尽的责任。有时候孩子尿片该换了，我可以把宝宝交给爸爸说，“你来换”。这种感觉挺好的。

我们已经在一起快一年了，当父母也两个月了。现在还在发现对方身上的新东西。例如，原来我俩都喜欢爵士歌手比丽·霍利德。

我总是等他下班回来一起吃饭。应该说我俩喜欢在一起，这样养育孩子也容易多了。现在我们正在考虑是不是再生一个。

我很高兴自己选择了用这样一种非传统方式养育孩子。我不后悔发那条“征爹广告”。

毕竟天上是不会掉馅饼的，坐着干等没有用。

插图：凯特·霍维奇（ Katie Horwich）