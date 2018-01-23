女生酒吧被骚扰怎么办 多国网友给你支招

图片版权 Getty Images

很多女性都遇到过这种情况：独自在酒吧寻欢，有人骚扰你，你礼貌拒绝，但对方并不走人继续纠缠，直到你自己走人或者有第三者干预，对方才罢休。

对此，英国记者阿木娜·萨利姆（Amna Saleem）发了一条她独自在酒吧遇到搭讪，在朋友帮助下成功逃脱的推特。这条推文引发了国际讨论，很多人都谈到了在这种情况下，男性应如何挺身而出帮助女性。

这条推文被点赞了43万余次，并引发了1000多条评论。推文如下：

男士：就喝一杯

我：不喝了，谢谢

男士：来吧，就一杯而已

我：不好意思，我只想看会儿书，我在等我男朋友

男士：你男朋友不允许你有朋友吗？

陌生女士：克拉拉（Clara）？Hi！（拥抱我）并对我耳语：你没事吧？

女性真伟大

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AGlasgowGirl guy: ...just one drink

me: no thank you

guy: come on it's just a drink

me: look, i'm sorry I just want to read my book while i wait for my bf

guy: what ur bf doesn't let you have friends?

random woman: Clara? Hi! *hugs* (whispers) u ok?



women are great — Amna (@AGlasgowGirl) 2018年1月20日

讨论引发了一直存在的女性夜晚外出被骚扰的担忧。2016年的“寻找安吉拉（Ask for Angela）”行动曾建议女性在酒吧被骚扰时，向吧员寻求帮助时使用“安吉拉”这一暗号。

上周，该行动发起人表示，一项针对英国女性在公共场所被性骚扰的行动已经启动了。

@TheOmegaGeek 用一则故事回复了萨拉姆的推文：我想发起一个“玛丽怎么样（How's Mary）”的运动，因为每个人都有一个叫Mary的朋友。一个女孩深夜蹒跚着回到了家，她的男朋友却对她大吼，女孩开始大哭。“咋啦？玛丽怎么样？”之后扔给了女孩五英镑让她打车滚。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @TheOmegaGeek I want to start a movement called, "How's Mary?" because everyone knows a Mary. Stumbling home after a night out, girl's bf screaming at her, she's crying. "Ach, how are ya? How's Mary?" and pressed a fiver into her hand for taxi. — Omega Geek 🦀 (@TheOmegaGeek) 2018年1月20日

另一名用户，纽约的杰米尔·普雷金（Jamiel Pridgen）称，“有一次一个男人在火车上骚扰一个女人，当时那个女的独自一人，我哥哥就假装是那个女人的丈夫，最后那名男子离开了。十年后，我哥哥成了那名女子真正的老公。”

@marissad415 在意大利佛罗伦萨一个酒吧跟朋友分开后，被一个男人强行拉住跳舞。“我就看了一个女孩一眼，企图让她来救我，她就走了过来，装作我是她久未见面的好朋友，她对着我高兴地尖叫。她替我解了围，”她说。“女的都明白。”

爱尔兰都柏林的一名男性说，他有时候会直接干预这种情况，但可能会产生冲突。

“我会说，‘老兄，女孩已经说了她对你没兴趣’，但是有的人会被激怒，深更半夜的可能就会出事，”他的推文称。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @BunkoPirate Any advice on how men can do similar without also coming across as creepy/invasive? My go to is a 'dude back off you have been told shes not interested' but it can cause people to get aggro which could be a problem later in the night.. — Sleepypirate (@BunkoPirate) 2018年1月21日

法国学生 @SariaSayan 称，人们可以用一些话题将男性的注意力从被骚扰的女性身上转移。

“你可以随便问男人一个问题。比如‘不好意思，现在几点了？’”她说。

但也有女性称，在拒绝了男人之后，自己有被跟踪，或者在公共交通工具上被骚扰，有时甚至需要寻求其他夫妇的帮助。

美国的南森·摩尔（Nathan Moore）称，这是社会问题，因为社会风气教导男性要“坚持不懈”。

@KittenRescuer回复称：“我们的很多流行文化都赞赏这种行为。我能不能看一部正常的爱情片，不强调男性坚持、没那么奇怪的片子？”

然而，并不是所有人都接受陌生人那么近身地帮助他们。

“是挺好，但是如果一个男的正在骚扰我，同时一个陌生女人突然过来抱住我，我会觉得好诡异，"”@soyaburger 说。