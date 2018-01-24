英籍华裔青年叙利亚参战：我当然怕死

图片版权 Huang Lei Image caption 黄磊自2015年加入叙利亚库尔德民兵组织“人民保护联盟”。

在叙利亚西北部，来自世界各地的一些志愿者，加入了库尔德民兵组织，对抗土耳其领导的军事行动，其中包括从英国前去参战支持的华裔青年——黄磊。

黄磊1990年出生于四川成都，后随父母移居英国，曾就读曼彻斯特大学。2015年9月他只身前往土耳其，10月抵达叙利亚，加入了叙利亚库尔德民兵组织“人民保护联盟”（YPG）。

他是加入该组织反抗“伊斯兰国”武装的第一位华人。

责任与动机

黄磊向BBC记者艾玛·瓦迪（Emma Vardy) 表示：对我而言，库尔德人民的善良和战友情谊，是我加入反抗土耳其的初衷。

图片版权 Huang Lei Image caption 黄磊说，有大约20个来自世界各地的人志愿参加“人民保护联盟”。

从反抗“伊斯兰国”民兵组织，到与土耳其武装部队正面交锋，黄磊也意识到战场上枪林弹雨的危险。

他说：“我当然怕死。但是，基本来说，每个参加人民保护联盟的人都怕死。”

“我们本来是在叙利亚抗击‘伊斯兰国’，突然听说土耳其向阿夫林发起攻击轰炸那里。我们想去帮助那里的人民保卫家园，保卫自己。”

黄磊说：“保卫阿夫林是我们的责任。”

除了战场上的凶险，黄磊对战后返回英国的处境也不无担心。

英国外交部反复警告国民不要参加在海外的战斗，黄磊知道他回到英国可能面对的后果。

“我很希望能够回英国，但不希望回去后被抓起来。”

“我是来打击恐怖分子的，不希望回去后被当成恐怖分子。”

Image caption 土耳其在2018年1月宣布对阿夫林发起地面攻击

国际反恐

“人民保护联盟”最近公布的一个视频中，能看见黄磊和其他国际志愿者。

视频中，一个美国口音的男性表示：“我们受过大量的训练，我们准备好了，人民保护联盟给我们提供武器反抗土耳其恐怖主义分子。”

黄磊说，大约有20个国际志愿者准备参加阿夫林的保卫战，其中三人来自英国：他本人来自曼彻斯特，另外还有两人分别来自伦敦和利兹。其他志愿者来自法国、德国、西班牙和美国。

英国皇家国防安全研究所(the Royal United Services Institut) 的中东问题研究员麦克尔·史蒂文斯（Michael Stephens）向BBC表示，以前他们的行动完全与盟军成员国（打击伊斯兰国武装）的目标一致。

“现在这些志愿者的攻击目标是一个主权国家，也是一个北约盟国，这将带来一定的法律问题。”

阿夫林

图片版权 AFP Image caption 叙利亚边境处的土耳其坦克部队。土耳其展开“橄榄枝”行动，打击“恐怖分子”。

1月21日，土耳其宣布军队进入叙利亚边境，展开对叙利亚北部阿夫林的地面军事行动。

土耳其的这一军事行动，使叙利亚境内持续了近七年的内战变得局势更加复杂。

土耳其方面认为，得到美国支持的库尔德民兵组织“人民保护联盟”是恐怖组织，该组织控制了叙利亚东北大部分地区。

土耳其总统厄尔多安表示，“人民保护联盟”是被取缔的"库尔德工人党"的分支。过去三十年来，“库尔德工人党“一直争取在土耳其争取库尔德人自治。

库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。

最近，美国计划帮助“人民保护联盟”组建一个三万人的“边境安全部队”，让土耳其方面高度关注。

厄尔多安表示，美国此举无异于在该地区成立“恐怖部队”，土耳其要坚决“扼杀”。

分析指出，以往相当长的一段时间，土耳其都威胁要清除在阿夫林的“人民保护联盟”武装力量，美国的计划似乎使土耳其当局提前开始了行动。