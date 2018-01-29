Image caption 从左至右依次为:尼基·坎贝尔、休·爱德华兹、乔恩·索佩尔、杰瑞米·韦恩、尼克·罗宾逊、约翰·汉弗莱斯

针对BBC同工同酬问题的独立审计结果将于下周发布。在"同工不同酬"问题曝光后，英国广播公司（BBC）的六位男性主持人已同意接受减薪。

BBC表示，休·爱德华兹（Huw Edwards）、尼基·坎贝尔（Nicky Campbell）、约翰·汉弗莱斯（John Humphrys）、乔恩·索佩尔（Jon Sopel）、尼克·罗宾逊（Nick Robinson）和杰瑞米·韦恩（Jeremy Vine）都已经同意降低自己的工资。

此前，凯瑞（Carrie Gracie）辞去BBC中国总编辑的职务，以抗议男女之间的“同工不同酬”问题。

汉弗莱斯表示，他的收入要比以前的60万英镑“少得多”。

去年7月份BBC公布了其年薪超过15万英镑的出镜员工。名单上三分之二都是男性，其中包括收入最高的七个人。

汉弗莱斯是BBC广播4台旗舰节目《Today》和《Mastermind》的主持人，他在2016-17年间的年收入在60万到649,999英镑之间。

他拒绝承认或否认有关其报酬减半的报道，但他表示新的薪资水平"远低于60万英镑"。

他表示实际上一共进行了三次减薪。“这看起来很公平”，他告诉BBC新闻。 “过去，BBC曾经有很多钱。”

“现在BBC不再有很多钱了，我以前赚不少，现在进行减薪我觉得很合适。”

在这六名男性员工中，BBC广播2台的主持人杰瑞米·韦恩的收入最高，在2016-17年度的收入在70万到749,999英镑之间。

BBC北美事务编辑乔恩·索佩尔的收入最低，在20万英镑至249,999英镑之间。而曾任中国事务编辑的凯瑞年薪为13.5万英镑。

BBC没有披露这些主持人减薪后的收入是多少。

BBC在一份声明称，“我们非常感谢休·爱德华兹、尼基·坎贝尔、约翰·汉弗莱斯、乔恩·索佩尔、尼克·罗宾逊和杰瑞米·韦恩，他们愿意接受减薪。”

“这些记者和主持人都与观众有着真切的联系，他们能在BBC工作，我们感到很荣幸。”

“减薪的一些最终细节仍在讨论中，BBC还将在适当的时候与其他员工就此进行讨论。”

Image caption 接受减薪的六名男性员工中杰瑞米·韦恩的收入最高，在2016-17年度的收入超过70万英镑

在周五赴BBC广播2台上班的路上，记者问韦恩为什么同意降薪。

他表示，“我认为这个需要梳理清楚，我支持女同事们，确实应该'同工同酬'。”

“这事儿不需要思考，所以对我来说接受（减薪）不成问题。”

针对BBC的同工同酬问题的独立审计结果将于下周发布。

去年夏天公布的薪酬最高的BBC主持人名单中，克里斯·埃文斯（Chris Evans）位居榜首，在2016/2017年度的薪酬在220万至225万英镑之间。

收入最高的女性克劳迪娅·温克尔曼（Claudia Winkleman）的收入则明显少了很多——在45万英镑和50万英镑之间。

BBC传媒事务编辑阿莫尔·拉简（Amol Rajan）表示，在娱乐行业竞争加剧的同时，新闻行业则正相反。“很多现在接受减薪的人在几年前就已经获得可观的收益。”

“那个时代已经过去，现在主持人们也要接受他们的一部分工资将不得不随之而去。”

离BBC中国总编辑的职位后，凯瑞BBC回到位于伦敦的新闻编辑室中，她希望在这里能“获得平等的报酬”。

她将于下周三在BBC总裁托尼‧霍尔（Tony Hall）、其副手安妮·巴尔福德（Anne Bulford）以及新闻和时事总监弗兰·昂斯沃思（Fran Unsworth）之前，出席英国议会的特别委员会会议。

他们被要求讨论BBC采取什么行动来解决性别间的工资差距。

数字、文化、媒体和体育特别委员会主席达米安·柯林斯（Damian Collins）议员表示，“虽然这些BBC主持人希望通过减薪表现对女同事的声援，但这并不能根本解决凯瑞和其他人提出的薪酬不平等问题。”

他补充，他们会在委员会的会议上凯瑞和BBC高层的说法。

BBC对性别间工资问题进行了三次调查：

去年10月份发布的报告认为，BBC符合对大型组织的要求。报告发现BBC的性别间薪酬差距为9.3％，而英国全国平均水平为18.1％

一项由法官主导的对普通员工"同工同酬"的审计发现，"没有任何系统的性别歧视问题"

BBC对广播节目主持人、编辑和记者报酬进行的审核将于下周公布

BBC总裁霍尔承诺到2020年消除性别间薪酬差距，他表示BBC应该成为“薪酬、公平、性别平等和代表性上所取得成就的典范”。