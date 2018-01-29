图片版权 Getty Images Image caption 这将是特雷莎‧梅在2016年出席在杭州举行的G20会议后，再次访问中国

英国首相特雷莎‧梅（又译文翠珊）到访中国前夕，当地报章的报道焦点可概括为四个字：对华贸易。

特雷莎‧梅将在周三（1月31日）抵达北京访问，稍后还会访问上海和湖北。随团的还包括50多名商人，包括多家英国上司公司的代表。

她早前在瑞士出席世界经济论坛时声言，英国在脱欧后将继续推动世界自由贸易，也要把“新的伙伴拉到谈判桌上”，被视为对欧盟放话。

但也有评论留意到，她在论坛期间不如各国领袖般热衷与商界领袖见面，有前英国新闻官更透露，她在去年的论坛期间，宁可回酒店房间吃巧克力火锅，也不与阿里巴巴主席马云见面，被质疑是否真的有能力推动与其他国家──包括中国──的商贸关系。

“巧克力门”

英首相府前新闻办公室主任佩里尔（Katie Perrior）1月25日在《泰晤士报》撰文，透露马云在去年的世界经济论坛期间，请求约见特雷莎，却被拒诸门外。

她写道：“阿里巴巴被誉为亚洲的亚马逊购物网站，这公司的老板被请吃闭门羹。特雷莎‧梅却在日程中保留了数小时，跟幕僚吃巧克力火锅 。”

图片版权 Getty Images Image caption 巧克力火锅和马云之间，你会怎样说？特雷莎‧梅似乎选择了前者

佩里尔透露的是去年的事，但《经济学人》记者麦克尔罗伊（Anne McElvoy）指出，特雷莎‧梅必须透过中国之行，亲身向世界展示英国的目光不只在欧洲，而是愿意“发展欧洲以外市场”。

她在《卫报》撰文指，这是“英国首相工作的一部份，不可以假手于人”。

钢材和股票

天空新闻台（Sky News）报道，随梅首相访华的商人，包括英国石油、汇丰银行及伦敦证券交易所等高层人员。《每日快报》（Daily Express）留意到，财相哈蒙德（Philip Hammond）去年12月曾访问上海，探讨将伦敦和上海两个交易所连结起来，让一方的投资者可在另一方买卖股票（即所谓的“沪伦通”计划）。

但也有分析对与华的贸易关系有保留态度。《每日镜报》(Daily Mirror）引述工党议员尼克‧戴金（Nick Dakin）指，特雷莎‧梅可能以开放英国钢铁市场，换取中方在贸易上的让步。这举动对英国钢铁业的影响，可能“不逊于前首相撒切尔（Margaret Thatcher）对矿产业带来的影响”。

撒切尔1980年代决意关闭英国20个没有利润的矿场，20,000多名矿工随之失业。

戴金指，英国当局必须采取适当贸易保护措施，否则英国市场将充斥着“廉价但品质低劣的中国钢材”。