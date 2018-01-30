英国首相访华： 一个你不了解的“梅姨”

图片版权 Getty Images Image caption 特里莎·梅希望通过北京之行，向世界展示英国愿意〝发展欧洲以外市场〞。

2016年7月，保守党领袖特里莎·梅成为英国第二个女首相，在脱欧公投后的政治动荡期主掌英国政府。

时年59岁的内政大臣多年来精心营造了政治可靠而且自持很好的公众形象，在英国脱欧公投令许多政治对手退出角逐后，使她在合适的时机成为合适的首相人选。

梅首相曾常年担任内政大臣，职责之一是移民事务，所以，她在海外华人圈里知名度很高，由此获得一个听上去非常亲切的外号：梅姨。

图片版权 EPA Image caption 保守党领袖的特里莎·梅成为英国第二个女首相，在脱欧公投后的政治的动荡期主掌政府。

特里莎·梅夙有担任领袖的雄心，她的大学同学回忆她早就有成为英国第一个女首相的愿望。本来她最早在2018年才有机会参加首相竞选。

但是卡梅伦首相在领导保守党取得23年来首次大选胜利入主政府后举行了欧盟公投而且输掉了公投， 为英国政治带来了颠覆性变化，在首相辞职后，许多候选人也相继推出，这时候特里莎·梅就成了继承卡梅伦的团结各派的人选。

初入政坛的特里莎·梅以其对高跟鞋的特殊爱好而闻名，但是随着岁月推进，坚忍不拔成了她的政治标记。17年来她一直是能够跻身保守党上层的少数几个女性之一，而且以直言不讳著称。她在2002年保守党大会上对党内活动分子说过最著名的一句话是："你们知道我们被称作什么——作恶党"。

出生年月：1956年10月1日出生 (59岁)

职业: 自1997年起担任梅登黑德选区议员。自2010年5月起担任内政大臣。

教育：在Wheatley Park公立中学学习，在私立学校有过短暂学习经历, 在牛津的St Hugh's学院毕业

家庭：同菲利普·梅结婚

爱好：烹饪——她说她拥有100本菜谱。偶尔登山远足。2014年在BBC广播4台的"荒岛唱片"节目中，她选择了瑞典歌星Abba的Dancing Queen和音乐剧 Jersey Boys里面Walk Like A Man。她还喜欢莫扎特和埃尔加的音乐。

谈保守党未来："我们党去团结并且治理不亚于一种爱国的责任，也符合整个国家的最大利益。我们需要一个大胆的，新的，积极的面向未来的眼光，一个不是为了少数特权者，而是为了所有人的国家。"她说公众希望的不是一个"脱欧首相"，发誓要团结党内脱欧和留欧两个阵营。

图片版权 Getty Images Image caption 初入政坛的特里莎·梅以其对高跟鞋的特殊爱好而闻名。

特里莎·梅1976年在英国政客的摇篮——牛津辩论会同她未来的丈夫菲利普相识。根据流传的说法，他们俩是在保守党舞会上经过后来成为巴基斯坦总理的贝娜齐亚·布托介绍相识。他们在1980年结婚。

当时特里莎·梅在牛津的 St Hugh's学院学习地理的学生，但同时她已经在伦敦金融城取得了职业方面的发展，最初她开始在英格兰银行工作，后来成为英国付款清算服务协会欧洲事务部的负责人。

特里莎·梅是英国一百多年来任职时间最长的内政大臣。在59岁的年纪入主唐宁街10号，特里莎·梅将成为在卡拉汉1976年担任首相以来担任首相年龄最大的人，而且她将成为最希斯首相后第一位没有子女的首相。

Image caption 特里莎·梅在2000年前后在保守党内开始发挥重要作用。