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英国首相特里莎·梅（Theresa May）抵达中国展开三天访问。她一落地就宣布将与中国在教育领域建立新的合作关系。

新的动议包括继续扩展中英两国的数学老师交换项目，并开展一项推广活动，在中国提升英语教育。

特里莎·梅亦表示，她的访华之旅“将会巩固英中关系的黄金时代”，但强调中国必须遵守公平和自由的贸易规则。

图片版权 Getty Images Image caption 特里莎·梅将会与习近平会面，预料还将讨论包括朝鲜和气候变化等问题

在访华前，她在《金融时报》发表了一篇文章，当中承认伦敦和北京并不是在所有问题上都“看对眼”，并且承诺替英国产业者向中国表达对于钢铁生产过剩以及知识产权保护等问题的忧虑。

在英国国内，特里莎·梅正由于脱欧具体做法的分歧而受到压力，需要在中国之行当中把握机会向英国民众传达更多的积极信息。

“‘黄金时代’世代延续”

特里莎·梅访华的第一站是湖北武汉，这是世界上学生最多的城市之一。

英国首相宣布的教育合作协议包括：

英中两国的数学老师交换项目续期两年至2020年，将会有大约200名英语老师前往中国教学

两国学前教育工作者参加联合培训项目

加强就业教育信息共享

启动“English is GREAT”的推广项目，在中国宣传英语教育

教育协议总价值超过5.5亿英镑，号称将在英国创造800个职位

中国公民已经是英国国内最大的海外留学生群体——英国国内有15.5万中国留学生，每年为英国教育产业带来50亿英镑的收入。

特里莎·梅表示，新协议的签订将会“前所未有地令更多孩子和年轻人能够分享关系我们两个伟大国家的想法”，从而有助于确保“我们彼此合作的黄金时代能够世代延续”。

特里莎·梅还将与中国国家主席习近平会面，预料讨论的其他问题还包括朝鲜和气候变化。

在商贸方面，预料英国首相将会把重点放在延续已有的商业合作关系上，而不是制订脱欧后新的协议。

特里莎·梅表示，中国将会在世界经济发展当中扮演“重大角色”。

“我希望未来对于英国来说是有利的，因此我此行将会在关键的全球和经济议题上深化与中国的合作，这些议题对我们的企业、人民以及英国所代表的价值至关重要。”

她承认，目标不会在一趟访问中达成，而必须要在双方有共同目标的情况下历经长年努力。

特里她表示，随着中国持续开放，合作和参与国际事务会令中国在世界舞台上的作用同时有利于英国和世界。

前港督彭定康呼吁特里莎·梅向北京表达香港目前的政治困境，但目前尚不清楚此次访问是否会谈及香港的人权问题。