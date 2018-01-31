图辑：梅首相访华第一天都做了些什么？

  • 2018年 1月 31日

英国首相特里莎·梅访华第一天。在英国“脱欧”与 “中英黄金时代”背景下，中英双边关系发展面临新形势。

  • 梅首相和丈夫2018年1月31日抵达武汉 PA/Stefan Rousseau

    应中国总理李克强邀请，英国首相特里莎·梅和丈夫菲利普·梅先生2018年1月31日乘英国皇家空军专机抵达武汉，开始对中国为期三天的正式访问行程。这是她首次以首相身份访华。

  • 抵达武汉机场 REUTERS/William James

    在英国“脱欧”与 “中英黄金时代”背景下，中英双边关系发展面临新形势。梅首相此行主要任务是强化两国经贸关系。访问行程包括武汉、北京和上海。

  • 武汉大学，青春灵动盛典 Stringer/Reuters

    梅首相访华行程第一站第一项活动，是到武汉大学参加“灵动青春盛典”活动。活动主题是教育科技展览，包括英国的3D教学材料和人工智能技术，还有智能家居、护肤用品和刺绣等中学生创新项目等。

  • 梅在长江大桥 Dan Kitwood/Getty Images

    特里莎·梅首相访华第一站，武汉。在长江边听当地专家介绍武汉治理河流污染的情况。2016年1月开馆的英国驻武汉总领馆是最年轻的。

  • 梅在武汉长江大桥留影 Dan Kitwood/Getty Images

    介绍听完了，该握的手也都握过了，单独跟武汉长江大桥合个影吧。

  • 黄鹤楼前听京剧 EPA/CHRIS RATCLIFFE / POOL

    气吞云梦！武汉黄鹤楼前观赏京剧，应该是独特的体验。文化交流是中英关系的主要粘合剂之一。

  • 检阅仪仗队 GREG BAKER/AFP/Getty Images

    在人民大会堂的欢迎仪式上跟东道主李克强总理一起检阅仪仗队。注意到梅首相身后是女兵吗？

  • 人民大会堂奏国歌 EPA/CHRIS RATCLIFFE / POOL

    奏国歌。北京人民大会堂。访华第一天行程包括武汉和北京。

  • 梅首相和英国代表团与中方会谈。2018年1月31日 MARK SCHIEFELBEIN/Getty Images

    与李克强总理和中方代表会谈即将开始。梅首相首次出访中国，随行的经贸代表团50余人都带着项目协议或意向的。

  • 特里莎·梅和李克强等候签协议 EPA/CHRIS RATCLIFFE / POOL

    签协议前的短暂空歇。梅首相和李克强总理笑得欢畅。

  • 特里莎·梅和李克强举行联合新闻发布会 Reuters

    协议签署完毕。梅首相和李克强总理举行联合记者会。梅首相说，“全球化英国”不会影响中英“黄金时代”。她周四（2月1日）在北京与习近平主席会晤。

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