图辑：梅首相访华第一天都做了些什么？
英国首相特里莎·梅访华第一天。在英国“脱欧”与 “中英黄金时代”背景下，中英双边关系发展面临新形势。
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PA/Stefan Rousseau
应中国总理李克强邀请，英国首相特里莎·梅和丈夫菲利普·梅先生2018年1月31日乘英国皇家空军专机抵达武汉，开始对中国为期三天的正式访问行程。这是她首次以首相身份访华。
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REUTERS/William James
在英国“脱欧”与 “中英黄金时代”背景下，中英双边关系发展面临新形势。梅首相此行主要任务是强化两国经贸关系。访问行程包括武汉、北京和上海。
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Stringer/Reuters
梅首相访华行程第一站第一项活动，是到武汉大学参加“灵动青春盛典”活动。活动主题是教育科技展览，包括英国的3D教学材料和人工智能技术，还有智能家居、护肤用品和刺绣等中学生创新项目等。
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Dan Kitwood/Getty Images
特里莎·梅首相访华第一站，武汉。在长江边听当地专家介绍武汉治理河流污染的情况。2016年1月开馆的英国驻武汉总领馆是最年轻的。
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Dan Kitwood/Getty Images
介绍听完了，该握的手也都握过了，单独跟武汉长江大桥合个影吧。
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气吞云梦！武汉黄鹤楼前观赏京剧，应该是独特的体验。文化交流是中英关系的主要粘合剂之一。
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在人民大会堂的欢迎仪式上跟东道主李克强总理一起检阅仪仗队。注意到梅首相身后是女兵吗？
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奏国歌。北京人民大会堂。访华第一天行程包括武汉和北京。
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与李克强总理和中方代表会谈即将开始。梅首相首次出访中国，随行的经贸代表团50余人都带着项目协议或意向的。
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签协议前的短暂空歇。梅首相和李克强总理笑得欢畅。
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Reuters
协议签署完毕。梅首相和李克强总理举行联合记者会。梅首相说，“全球化英国”不会影响中英“黄金时代”。她周四（2月1日）在北京与习近平主席会晤。
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