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“石墙”（Stonewall）组织发布年度报告，列出英国对同性恋、双性恋及跨性别人士（LGBT）最友善的100大雇主。一些雇员也分享了他们在这些排名靠前的机构供职的故事。

前100位公司中有四分之一是律师事务所，其中包括位列第二的品诚梅森事务所（Pinsent Masons）。

对于罗布·查尔德（Rob Childe）来说，一个包容的工作环境意味着人们能够坦诚地谈及自己的生活、家庭和爱好，而这就是四年前他被吸引到品诚梅森这家国际性律师事务所工作的原因。

他说，在之前为另一家雇主工作的时候，“就像双手被绑在背后来工作一样”。

他表示，要隐瞒你是LGBT的事实，代价是“真心大”。

“它会形成负能量，而这些全都会导致生产力丧失，”查尔德说。

他说，看到LGBT人士升上高职位并获得尊敬，是“一种实在的动力”。

不过他同时意识到，只有榜样是不足够的，这就是为什么他也参与了与同事之间的讨论的原因。

这位高级合伙人说：“谈论你的个人生活是很吊诡的，但是我认为这很重要，而我也处在一个有利位置，可以这样做。”

“这是一场长期的奋斗。你不能有优越感，我们正在为年轻一代铺路。”

图片版权 Pinsent Masons Image caption 罗布·查尔德表示，希望在办公室公开谈论自己的性向会为下代创造更包容的环境

今年的这一份职场平等指数报告有超过430家机构参与评选，包括大学、卫生组织、政府部门以及财政服务机构等等。

榜单通过了解雇主政策、日常操作以及对员工进行工作体验问卷调查等方式评分，最终威尔士国民议会（The Welsh Assembly）成为榜上头名。

总部位于桑德兰的金图住房协会（Housing Association Gentoo）位列第三。在该公司任职IT经理的一名同性恋女士赞扬公司有“有真正的包容感”。

“我过去曾在一家私企工作，一直都对自己的性取向非常谨慎，不会过多地公开，”这名女士在接受访问时要求匿名。

“当我进入金图的申请流程时，我提前看了‘石墙’的资料，单单是看到网页上有这家公司的名字，就已经像是马上打开了所有的门，”她说，“这对我来说是一个重大的额外福利。”

她说：“对于我是谁，这里没有任何质疑。”而且，她的性取向已经不是她需要担心或者隐瞒的事情。

图片版权 Louise Crosby / Clifford Chance Image caption 路易丝·克罗斯比和彼得·斯科特（左图）共同负责纽卡斯尔市议会的LGBT部门，而埃拉尔多·达特里（右）则是高伟绅律师事务所的合伙人

路易丝·克罗斯比（Louise Crosby）是纽卡斯尔市议会（Newcastle City Council）的一名政策顾问，该机构位列第九，是地方政府部门类别中排名最高的。

“我在其他地方工作过，得到过了些负面的评论，”她说，“而我认识很多人都是因为他们害怕被品头论足而无法拿出最好的工作表现。”

路易丝回忆说，一些人会避免在桌上展示同性伴侣的照片。

而现在，她说自己可以完全将注意力集中到工作上了。

“有些高层管理者在LGBT平权的事务上非常先行，所以你会知道，在有问题出现的时候，你能得到支持。”

“完全的自己”

埃拉尔多·达特里（Eraldo d'Atri）是高伟绅律师事务所（Clifford Chance，在“石墙”的榜单中排名第11位）的一名资深合伙人和公开的同性恋者，他有同样的看法。

“如果人们是感觉良好的，不仅工作表现会好，而且也能够择时完全的自己带入到工作当中，”他说。

“我来到这里的一刻，就知道一切是对的。我不确定在别的公司也能够一样。”

达特里现在是该公司的LGBT群组的负责人之一。

该部门是为公司内部的人士提供支持，并给予建立人脉和社交的机会。这些活动对所有人开放，而达特里指出，来自LGBT群体以外的坚强“盟友”是非常重要的。